Ovako muškarci manipulišu ćutanjem: Kad zavlada tišina, žena mora da postupi ovako - da ne postane njegova igračka!

U suprotnom, bićeš ona koja radi za njega i šta želi i šta ne želi.

Ignorisanje je obično najbolji način da se izborite sa brojnim problemima, ali kada su u pitanju veze, tišina je čest način koji muškarci biraju da bi manipulisali ženom.

Da li vam se nekad desilo da ste poslali poruku partneru ili mu nešto rekli, a on samo ućutao? Nije važno da li je to bilo uvredljivo ili nešto potpuno beznačajno, on je nestao, a vas je preplavio horor i panika, čak i osećaj krivice.

Verovatno sam ga uvredila, sad misli loše o meni, uglavnom pomisle žene i počinju da se prisećaju svega što su rekle, preispituju u čemu su pogrešile... Brane svog muškarca jer su ga "ugrozile"...

Stani! Smiri se!

Verovatno ga nisi ničim uvredila, a čak i da jesi, muškarac koji ne manipuliše nikada ne bi ućutao, već bi razgovarao o problemu.

Kako reagovati ako muškarac zaćuti

Muškarci imaju svoju prirodnu reakciju povlačenja u sebe. Mnogi to ne rade svesno i ne misle da treba na sve da vam odgovore odmah i sada. I to je normalno, kažu psiholozi, ako se radi o donošenju neke važne odluke i slično. Toga ne treba da se plašite, to je dobro, znači da želi o svemu da razmisli i sagleda sve aspekte. Ili vam sprema neko lepo iznenađenje...

Kada partner ćuti, to doživljavamo kao gubitak kontrole, panika kreće i stvaraju se različite fantazije - od prevare i napuštanja do eventualne smrti. To je karakteristično i za muškarce i za žene.

Kada nam partner ne odgovara ili nestane, mozak stvara strašne slike, a ta "metoda pauze" ima moć da izludi svakoga. Muškarci to često rade nesvesno, a kada shvate moć ove "tehnike", neki je koriste i namerno.

Postoje muškarci koji tišinu koriste tako što namerno ne odgovaraju na poruke ili uživo izbegavaju pitanja, naročito ona osetljiva, a sve to kako bi učinili da se uplašite da ćete ga izgubiti i da bi vas naterali da od svojih pitanja odustanete. Na ovaj način mnogi muškarci izbegavaju odgovornost - žena će se plašit, neće više ništa pitati i od svega će sama odustati.