View this post on Instagram

Fazon je samo kako se namestiš. Da li želiš da se smeješ ili ti je tuđi osmeh žulj. Fazon je da iznova istražuješ, gde će četiri otkrića biti prosek, peto će te ostaviti bez daha. Prostri se koliko si dugačak, verovao sam. Nasuprot tome, nikada pomislio nisam da ću Tajland sresti u Srbiji. . . . #kohchang #novisad #sremskikarlovci #ostrvonadunavu #thailand #tajland #dunav #donau #danube #priroda #nature #naturelover #kupanje #srbija #vidisrbiju #obidjisrbiju #upoznajsrbiju #putovanje #putovanja #putujucibrka #traveler #swimming #visitserbia #letousrbiji #gdenakupanje #wanderlust #travelmoments #placestogo #letovanje #vojvodina