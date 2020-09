Najčešće greške koje prave parovi koju su dugo u vezi

Biti u romantičnoj vezi je predivan osećaj, ali i težak zadatak.

Iako je ljubav prisutna, ponekad se dogodi da nedostaje romantike u jednačini. Jedna ili obe strane, počnu olako da prihvataju prisustvo svog partnera. Nisu samo veliki prestupi poput neverstva i laži oni koji mogu da poljuljaju ljubavnu vezu. Brojne greške nastaju i izgledaju potpuno bezazleno, sve dok ne dovedu do prekida veze. Kako biste izbegli ove greške i uživali u skladnoj vezi, otkrijte ih u našoj galeriji:

NE RADITE VIŠE NIŠTA DA SE VAŠ PARTNER OSEĆA POSEBNO

Iako vaši susreti sa voljenom osobom nisu posebni kao vaš prvi sastanak, to ne znači da ne treba da učinite da se on oseća posebno. Sve ono čime ste ga privukli na početku veze, i dalje može da bude vaše tajno oružje, bilo da je u pitanju oblačenje, način na koji ga zavodite ili nešto samo vama svojstveno.

ZANEMARUJETE VAŠU ROMANTIČNU STRANU

Svakodnevne životne obaveze lako preuzmu kontrolu nad jednom vezom. Posao kojim se bavite i druge aktivnosti, učine da zanemarite romantiku u vezu. Uprkos svim drugim stvarima, morate odvojiti vreme samo za vas dvoje. Bilo da je to večernji termin, jutarnji ili onaj vikendom, važno je da je samo vaš. Komplimenti, mali znaci pažnje, zagrljaji, poljupci na rastanku - sve su to sitnice, ali upravo one održavaju vezu živom.

DOZVOLJAVATE NOVCU DA UTIČE NA DINAMIKU VAŠE VEZE

Možda niste istog materijalnog statusa i možda novac ne posmatrate na isti način, ali ne treba da dozvolite da on utiče na dinamiku vaše veze. Stručnjaci savetuju da novac treba da bude samo sredstvo koje vam omogućava da ostvarite svoje ciljeve, a ne razlog za nezadovoljstvo, svađu i tenzije.

NE UVAŽAVATE MIŠLJENJE SVOG PARTNERA

Zdrava i jasna komunikacija je ključna za stabilnu vezu. Ne poseduju svi isti nivo, niti stil komunikacijskih veština. Veliki broj parova se uprkos iskonskom trudu i dalje bori sa držanjem otvorenog dijaloga. Monolozi su češći i to oni koje drže žene. Samim tim, potrudite se da uvažite mišljenje svog partnera. Možda on ne zna da se izrazi tako dobro kao vi, ali sigurno možete da pronađete smisao u onom što deli sa vama.

PROVERAVATE NJEGOVE PORUKE

Greška kojoj je teško odoleti i koja je češća nego što možete i da zamislite. Proveravanje njegovih poruka i emailova je klasičan vid povrede privatnosti, kao i narušavanje poverenja koje vam je dato. Stručnjaci za odnose tvrde da, ako dovoljno dugo tražite nešto, na kraju ćete sigurno pronaći nešto dovoljno sumnjivo.

POKUŠAVATE OD NJEGA DA NAPRAVITE ONO ŠTO ON NIJE

Ženska želja za menjanjem i uobličavanjem osobe sa kojom je u perfektnu, stara je čini se koliko i ljudski rod. Što veći izazov pred sebe postavi jedna žena u vidu preoblikovanja karaktera i fizičkog izgleda svoj partnera, čini se da je predanija tom zadatku. Ova fatalna greška je uzrok brojnih raskida, jer dovodi do toga da se muškarac oseća nedovoljno dobrim.