Svež kupus može da izleči telo kako ni jedan drugi lek ne može: Protiv raka, gojaznosti, bolesti srca!

Sva lekovita dejstva kupusa!

Da li želite da izgubite od 3 do 5 kilograma za nedelju dana? Da se oslobodite glavobolje? Umirite bol u zglobovima? Očistite krvne sudove i ojačate imuitet? Smanjite negativne efekte zračenja u organizmu? Ublažite simptome raka? Ili jedostavno da očuvete vitalnost mladosti? Ako ste na barem jedno od ovih pitanja odgovorili sa "DA" onda je ova namirnica pravo rešenje za vas.

Sastav kupusa

Kupus je bogat askorbinskom kiselinom: 100 grama sirovog kupusa sadrži više do 60% dnevne vrednosti.

Prednosti askorbinske kiseline su neosporne:

Poboljšava metabolizam;

Reguliše procese oksidacije i redukcije u organizmu;pomaže u neutralizacija produkta raspadanja metabolita;

povećava efikasnost;

bori se protiv stresa;

jača imuni sistem.

Pored toga, vitamin C pospešuje apsorpciju gvožđa i pretvara ga u hemoglobin. Stoga je kupus odličan za lečenje anemije. Ali imajte na umu da se prilikom kuvanja uništava i do 50% vitamina C u kupusu.

Vitamin K1 rastvorljiv u mastima (filokinon), neophodan za zgrušavanje krvi, rakođe je prisutan u velikim količinama u kupusu. Manjak ovog vitamina povećava rizik od krvarenja tokom traume i operacije. Takođe, vitami K1 učestvuje u stvaranju koštanog tkiva.

Samo 50 grama kupusa zadovoljiće 90% dnevne potrebe tela za silicijumom, koji:

štiti krvne sudove od oštećenja i daje im elastičnost, smanjujući tako rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti;

Učestvuje u sintezi hormona i kolagena;

pospešuje apsorpciju vitamina i minerala;

jača imuni sistem.

Jedući 200 grama kupusa dnevno, nadoknađujemo potrebu organizma za kalijumom za 25%.

Kalijum u kombinaciji sa magnezijumom i natrijumom odgovoran je za zdravlje srca. Iako u malim količinama, kupus sadrži kalcijum, fosfor, sumpor, vitamine A, E, B1, B2, B6 i B9. Svi oni su neophodni za dobar rad tela.

Uprkos svim prednostima, kupus nije dobar za osobe koje pate od:

gastritisa, pankreatitisa, enterokilitisa, pogorđanje peptičnih ulkusnih bolesti, krvarenje u želucu i crevima.

U slučaju patologije gastointestinalnog trakta, preporučuje se konzumiranje termički prerađenog kupusa.

Kupus se koristi sa oprezom kod bolesti jetre i štitne žlezde, tokom trudnoće i dojenja.