Svež kupus može da izleči telo kako ni jedan drugi lek ne može: Protiv raka, gojaznosti, bolesti srca!

Originalni i efikasni recepti tradicionalne medicine zasnovani na kupusu i soku od kupusa naći ćete u tekstu ispod. Leče skoro sve bolesti"

Da li želite da izgubite od 3 do 5 kilograma za nedelju dana? Da se oslobodite glavobolje? Umirite bol u zglobovima? Očistite krvne sudove i ojačate imuitet? Smanjite negativne efekte zračenja u organizmu? Ublažite simptome raka? Ili jedostavno da očuvete vitalnost mladosti? Ako ste na barem jedno od ovih pitanja odgovorili sa "DA" onda je ovo tekst za vas.

Sastav kupusa

Kupus je bogat askorbinskom kiselinom: 100 grama sirovog kupusa sadrži više do 60 odsto dnevne vrednosti.

Prednosti askorbinske kiseline su neosporne:

Poboljšava metabolizam

Reguliše procese oksidacije i redukcije u organizmu

pomaže u neutralizacija produkta raspadanja metabolita

povećava efikasnost

bori se protiv stresa

jača imuni sistem

Pored toga, vitamin C pospešuje apsorpciju gvožđa i pretvara ga u hemoglobin. Stoga je kupus odličan za lečenje anemije. Ali imajte na umu da se prilikom kuvanja uništava i do 50% vitamina C u kupusu.

Vitamin K1 rastvorljiv u mastima (filokinon), neophodan za zgrušavanje krvi, rakođe je prisutan u velikim količinama u kupusu. Manjak ovog vitamina povećava rizik od krvarenja tokom traume i operacije. Takođe, vitami K1 učestvuje u stvaranju koštanog tkiva.

Samo 50 grama kupusa zadovoljiće 90% dnevne potrebe tela za silicijumom, koji:

Štiti krvne sudove od oštećenja i daje im elastičnost, smanjujući tako rizik od nastanka kardiovaskularnih bolesti. Učestvuje u sintezi hormona i kolagena. Pospešuje apsorpciju vitamina i minerala. Jača imuni sistem.

Jedući 200 grama kupusa dnevno, nadoknađujemo potrebu organizma za kalijumom za 25 odsto.

Kalijum u kombinaciji sa magnezijumom i natrijumom odgovoran je za zdravlje srca. Iako u malim količinama, kupus sadrži kalcijum, fosfor, sumpor, vitamine A, E, B1, B2, B6 i B9. Svi oni su neophodni za dobar rad tela.

Uprkos svim prednostima, kupus nije dobar za osobe koje pate od:

gastritisa

pankreatitisa

enterokilitisa

pogorđanje peptičnih ulkusnih bolesti

krvarenje u želucu i crevima U slučaju patologije gastointestinalnog trakta, preporučuje se konzumiranje termički prerađenog kupusa.

Kupus se koristi sa oprezom kod bolesti jetre i štitne žlezde, tokom trudnoće i dojenja.

Kupus za imunitet

Kupus jača naše telo zahvaljujući visokom sadržaju askorbinske kiseline. Tako vitamin C stimuliše proizvodnju leukocita, koj uništavaju bolesti (viruse i bakterije).

Čak i ako ste se razboleli, kupus će vam pomoći da se brže izborite sa bolesti.

Kupus protiv kašlja i bola u plućima

Da biste se brzo rešili kašlja, bola u plućima, predlaže se da primenite obloge od meda i lista kupusa.

Da biste pripremili obloge, trebaće vam: 1 list kupusa i 1 kašika meda.

Priprema: List kupusa stavite u vrelu vodu na minut da omekša, kada se prohladi, stavite ga na papirni ubrus da uklonite višak vode, a zatim ga premažite sa kašikom meda. Takav oblog stavite na grudi, preko stavite pamučnu krpu pa sve umotajte plastičnom folijom. Ostavite preko noći. Ovo ponavljajte od 3 do 7 dana. Za bolji efekat, obloge možete staviti i na leđa.

Grlobolju ćete izlečiti ako list kpusa stavite na grlo, pa uvijete sve to šalom oko vrata i ostavite 3 do 4 sata. Ovaj postupak ponovite dva puta dnevno. Sok od kupusa za smanjenje kašlja i izbacivanje šlajma iz pluća Operite listove kupusa, a zatim ih u blenderu sameljite. Iscedite sok i dobro ga procedite kroz gazu ili gustu cediljku. Dobijeni sok čuvate u frižideru do 3 dana. Sok se pije od 50 do 100 mililitara do 3 puta dnevno, 20 minuta pre obroka.

Kupus protiv glavobolje

Uzmite list kupusa. Otklonite mu onaj korenasti, debeli deo, a zatim ga oklagijom izlomite, ispravite, tako da ispusti svoj sok. Takav list stavite na čelo i slepoočnice i prelepite folijom. Preko stavite peškir ili šal i ostavite da odstoji sat vremena, dok glavobolja ne prestane. Isto možete da koristite i gazu namoženu u sok od kupusa, pa takvu gazu "privijte" na glavu.

Kupus za rane i modrice

Listovi kupusa će pomoći kod ogrebotina, modrica, inficiranih rana, zaustaviće stvaranje hematoma, smanjiće bol i oticanje.

List kupusa operite, dobro ga oklagijom izgnječite a zatim stavite na ubojito mesto.

Isti recept će pomoći i za proširene vene, s time što obloge od kupusa morate da stavljate do mesec dana.

Inficirane rane, ali i opekotine možete da lečite listom kupusa, ali u ovom slučaju uzimajte list iz sredine kupusa i prelijte ga vrelom vodom kako bi bio što sterilniji. Kupus za želudac i creva

Sok od kupusa je odličan lek za erozivni gastritis, čir na želucu i crevima.

Počnite da ispijate sok od kupusa, oko 50 ml dnevno, a zatim povećavajte na 100 ml dnevno. Sok uzimajte na prazan želudac 30 minuta pre obroka 3 puta dnevno.

Kurs lečenja čira na želucu je 3 meseca, a preporuka je da se prave pauze svake 2 do 3 nedelje.

Kurs lečenja gastritisa je 1,5 meseci.

Kupus za jetru

Da biste očistili jetru jedite salatu od svežeg kupusa 4 puta nedelno. Ova salata će očisiti jetru i povećati izlučivanje žuči.

Kupus za srce

Kako bismo smanjili holesterol, očistitili krvne sudove i ojačali imunitet, pijte dnevno 1 čašu soka od kupusa zajedno sa crvenom začinskom paprikom.

Način pripreme: Kupus izrendajte a zatim ga začinite crvenom, začinskom paprikom. Rukama dobro izgnječite sok kupusa pa procedite i pijte.

Kupus za hipertenziju

200 grama svežeg kupusa izrendajte, a zatim mu dodajte izrendanu šargarepu, ali i iseckan svež krastavac. Ovu salatu jedite svaki dan i budite sigurni da ćete ublažiti hipertenziju.

Kupus za mozak

Naučnici su sigurni da će redovno konzumiranja kupusa i variva od kupusa sprečiti pojavu Alchajmerove bolesti, kao i Parkinsonovu bolest. Sve što treba da radite je da što češće jedete salatu od svežeg kupusa, ali i da jedete kiseli kupus, ali i variva od kupusa, najmanje jednom nedeljno.

Kupus protiv raka

Konzumiranje kupusa u svim mogućim oblicima smanjiće rizik od nastanka raka i za to postoji niz dobrih razloga.

Suflorafan inhibira rast tumora, pomaže u neutralizaciji slobodnih radikala, kao i apoptozi ćelija raka. Pored toga, ovo jedinjenje povećava osetljivost ćelija raka na hemioterapiju kod kancera dojke, kancera prostate i progresivni adenokarcinom pankreasa. Kupus za mastopatiju

Listovi kupusa se koriste u mastopatiji, benignoj bolesti dojke. Lekovita svojstva kupusa za mestopatiju nastaju zbog sadržaja indola u lišću ovog povrća, jedinjena koja blokiraju delovanje ženskog hormona estrogena na mlečnim žlezdama. Sve što treba da uradite je da listove kupusa (oprane i izgnječene)

Kupus za mršavljenje

Pošto je veoma niskokaloričan, ali i izuzetno zdrav, kupus se preporučuje kod dijeta. Predlog je da jedete što više ovog svežeg povrća, ali možete da ga konzumirate i kuvanog, ali i kiselog.

Dijetu sa kupusom ne smete da praktikujete više od 10 dana i to samo 2 puta godišnje.