Muškarci su kao otvorene knjige: Evo šta sve možete naučiti o dečku, ako prespavate kod njega! Samo posmatrajte i učite!

Kada prespavate kod njega, otkrićete o njemu mnogo više stvari, od pomnog posmatranja i tumačenja njegove ličnosti u svim drugim situacijama.

Nesvesno će vam otkriti sve one sitnice koje pokušava da sakrije od vas. Svog muškarca upoznaćete bolje ako gledate kako se ponaša, zanemarujući ono što govori. Jer rečima se može manipulisati, ali su navike i ponašanje ono što se teško ispravlja i sakriva.

Šta sve možete da otkrijete o svom voljenom kada prespavate kod njega?

Možda do sad nikad i niste imali priliku da zavirite ispod njegove odeće, ne računajući ako ste išli zajedno na bazen, što je samo polovina otkrića. Suština je u tome da ćete ga videti ogoljenog, bez prisustva košulja i druge garderobe koja skriva njegovo suštinsko "ja". Možda mislite da su to vaše usne, grudi, noge, ali zapravo ćete zaista saznati istinu tek kada prespavate u njegovom naručju. Vaš muškarac se u datom intimnom momentu neće suzdržati, kao što bi inače, već će bez izgovorene i jedne reči svu svoju pažnju posvetiti upravo onom što na vama najviše voli.

Kada se nađete oči u oči, odnosno kuk uz kuk sa vašim voljenim, biće vam jasno koliki je nivo njegovog samopouzdanja. Da li je on taj koji preuzima inicijativu ili čeka na vaš prvi korak? Da li zatvara oči dok vas ljubi? Da li vam otvoreno govori šta mu se dopada ili ne?

Na stranu zadovoljenje njegovih potreba, ali šta je sa vašim? Ako je vaš muškarac intuitivan i ako na osnovu vašeg govora tela može da zaključi šta vam prija ili šta radi pogrešno, imate sreće! Dok ste intimni s njim imate priliku da otkrijete da li on osluškuje šta mu vaše telo poručuje. Što je bolji slušalac, znači da mu je više stalo do vas. Ponekad je slika jakog momka, samo to - slika. Ispod spoljašnjosti koja je kreirana za sve druge osim vas, krije se u velikom broju slučajeva nežan momak. Ako vam ustupa svoju stranu kreveta, pokriva vas svojim ćebetom, i uopšteno nastoji da se u njegovom krevetu osećate kao u svom, znajte da ste pronašli nekog ko je izrazito osećajan.