Ovo su VRSTE MESA koje treba uvrstiti u svoju ishranu, ali tu su i dve koje MORATE IZBEGAVATI

Samo jedan savet može dovesti do toga da uvek odaberete kvalitetne komade mesa koji neće negativno uticati na vaše zdravlje.

Hamburgeri, kobasice i pileća krilca su mnogima omiljeni „komadi“ mesa, ali oni nikako nisu najbolji izbor za vas. No, ne morate se odreći mesa da biste jeli zdravo, prema rečima nutricioniste Kris Solida. Zdravi proteini koje nam meso pruža su uvek dobrodošli.

- Meso može biti deo zdrave prehrane, baš kako i zdrava prehrana može biti bez mesa - dodaje i pojašnjava kako je na svakoj osobi odabir želi li jesti meso ili ne. Dobro je zapamtiti da je upravo meso ključan izvor vitamina i minerala poput vitamina B12 i gvožđa.

Malina Linkas Malkani, glasnogovornica za „Academy of Nutrition and Dietetics“ preporučuje umerenost kada je u pitanju konzumacija mesa, a većina nas ga jede više nego što je potrebno. Savetuje da je najbolja opcija kada se na tanjiru nalazi ¼ mesa, a sve ostalo neka bude poveće, žitarice i ostale namirnice biljnog porekla.

Najbolji izbor: Meso bez masnoća

Svi nutricionisti će se složiti kako treba tražiti meso bez puno masnoća, a najbolje bi bilo da sadrži 10 grama masnoća po komadu. Ona smatra da nije loša ideja očistiti meso od masnoća, kože, te da se priprema kuvanjem ili prženjem bez ulja i puno soli kako bi taj komad mesa i ostao zdrav za konzumaciju.

Dobar izbor: Ćuretina bez kože

Ćuretina je meso s najmanje masnoća i jako dobar izvor vitamina B6 i B3, navodi Sollid. Ti nutrijenti pomažu srcu da ostane zdravo, poboljšavaju probavu, funkcioniranje mozga i pružaju energiju. Iako nije potpuno bezmastan deo ćuretine, bataci su dobar izvor gvožđa koji je ključan za pravilan rad metabolizma i srca, a manjak ovog minerala može dovesti do anemije.

Dobar izbor: Pileća prsa bez kože

Piletina je odličan izvor vitamina B6 i B3, a to je samo početak. Istraživanja ukazuju na to da piletina igra pozitivnu ulogu u održavanju željene telesne mase, ali i zdravog života. Uz to je belo pileće meso dobar izvor fosfora i riboflavina, dodaje Solidd. Ako se pitate šta je sa tamnim pilećim mesom, ona dodaje da se može pohvaliti puno većim količinama cinka od belog mesa.

Dobar izbor: Svinjski file

Meso bez puno masnoća je dobar izbor, a kada je u pitanju svinjetina onda svakako odaberite file. Jeste li znali da je upravo meso svinje ono koje se najčešće jede? Ako je tako i u vašem domu, onda odaberite ovaj komad mesa, jer sadrži tonu nutrijenata.

Dobar izbor: Flank steak (flam), ramstek i mlevena govedina (95 posto mesa bez masnoća)

Iako je crveno meso na lošem glasu, ono može biti kvalitetan deo pravilne prehrane, a tako tvrdi studija sprovedena pre nekoliko godina od strane „Proceedings of the Nutrition Society“. Poput drugog mesa, govedina je dobar izvor proteina i esencijalnih nutrijenata. Ako je moguće, odaberite meso životinje koja je rasla na otvorenom i tamo se hranila, jer će tako sadržavati više vitamina E i antioksidanata.

Pazite da meso ne pečete na visokim temperaturama jer istraživanja pokazuju da izgoreni deo mesa može biti i opasan za zdravlje.

Šta izbegavati?

Salama, naresci i kobasice samo su primer obrađenog mesa koje treba izbegavati ili umereno konzumirati. Naučna istraživanja su potvrdila kako ovakvo meso, ako se jede u velikim količinama, može biti jedan od uzroka razvoja raka creva. Često su puni soli i zasićenih masnoća, a to su sastojci koji se povezuju s bolestima srca, moždanim udarom i dijabetesom tip 2.

Izbegavajte i masno meso jer je puno masnoća koje utiču na porast holesterola. Što je najgori izbor? T-bone odrezak bi mogao biti primer. U svetu mesa, i rebarca se smatraju jako masnim mesom. Iako ovo meso nije dobro jesti u velikim količinama, ako ste umereni ne morate brinuti za zdravlje.