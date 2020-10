Prvi put posle 3.000 godina - TASMANIJSKI ĐAVOLI ponovo slobodno lutaju Australijom

Tasmanijski đavoli, torbari mesožderi čiji su običaji u ishrani stekli slavu u crtanim filmovima, ponovo lutaju divljim predelima Australije. Poslednjih 11 tasmanijskih đavola oslobođeno je iz rezervata za divlje životinje, koji se nalazi u saveznoj državi Novi Južni Vels.

Ove životinje, koje su nekada nazivane Sarcophilus satanicus, istrebljene su u Australiji pre dolaska Evropljana.

Naučnici veruju da je pojava dingoa mesoždera, porast broja autohtonog stanovništva i suše dovele do toga da tasmanijski đavoli migriraju na Tasmaniju.

Tasmanijski đavoli su zaštićene životinje u Australiji još od 1941. godine, a aktivisti su godinama radili na tome da očuvaju njihovu populaciju.

Oni ističu da ove životinje imaju veliki značaj kao predatori koji mogu da suzbiju preterano razmnožavanje invazivnih vrsta, kao što su lisice i divlje mačke, kao i da zaštite manje vrste i biodiverzitet.

Jedna od najvećih prepreka u zaštiti ove vrste dogodila se tokom devedestih godina prošlog veka, kada su mnoge životinje obolele od posebnog oblika kancera lica, koji se prenosi ugrizima tokom parenja i koji izaziva velike tumore koji onemogućavaju konzumiranje hrane.

The world’s largest surviving marsupial carnivore, the Tasmanian Devil, has been returned to the wild on Australia’s mainland for the first time in 3,000 years https://t.co/yZg0h03TXv pic.twitter.com/lONsXi9cNw