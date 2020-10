Kako poboljšati zdravlje mozga i nervnog sistema?

Naučite kako da održavate vaš mozak zdravim i povećate njegov potencijal i vitalne funkcije.

Šta znači imati „zdrav mozak“? Imati mozak koji je spreman da održi sve njegove vitalne funkcije. Ovo uključuje osnovne funkcije, kao što su regulisanje nevoljnih funkcija autonomnog nervnog sistema (disanje, rad srca i unutrašnjih organa…) i funkcije višeg nivoa, kao što su kognicija (učenje, pamćenje…), donošenja odluka, koordiniranje finih i motoričkih sposobnosti… Mozak je veoma složen organ. On ima sposobnost da se podvrgne različitim fizičkim i hemijskim promenama, kao odgovor na nadražaje. To nam pruža određen stepen kontrole nad zdravljem našeg mozga. Izbor načina života koji vodimo, ima veoma veliki uticaj i na sadašnje i na buduće zdravlje našeg mozga. Da li je uticaj pozitivan ili negativan, zavisi od toga kako živimo naše živote.

Iako je prirodni proces, starenje utiče na aktivnost mozga. Na sreću, nauka je pojasnila mnoge faktore koji imaju potencijal da ublaže efekte starenja i poboljšaju ukupno zdravlje mozga.

Kako povećati potencijal Vašeg mozga?

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost je najbliže nečemu što savremena nauka opisuje kao „čaroban lek“. Redovno vežbanje Vam pomaže da održite zdravu telesnu težinu, poboljšava nivo raspoloženja i energije, povoljno utiče na visok krvni pritisak i smanjuje rizik od razvoja neuroloških bolesti poput demncije i Alchajmerove bolesti. Čak i ako se mozak već bori sa hroničnim stanjem neke bolesti, vežbanje korelira sa pozitivnim ishodima i povećanom funkcionalnom sposobnošću mozga. Jasno je da je redovna fizička aktivnost dobra za um, telo i dušu.

Ishrana

Hrana koju jedete ima moć da značajno poboljša zdravlje mozga, kao i Vaše zdravlje uopšte. Povećajte unos hrane bogate antioksidansima, biljnim vlaknima, zdravim mastima, a izbacite unos šećera. Lisnato povrće, maslinovo i kokosovo ulje, borovnice, avokado i tamna čokolada, su namirnice koje imaju povoljan uticaj na rad mozga.

Probiotici

Najnovija ispitivanja sve više idu u smeru povezivanja upalnih procesa u crevima sa mnogim hroničnim bolestima. Tako i najnovija istraživanja nude prve dokaze da crevne bakterije utiču na mentalno zdravlje ljudi. Rezultati ukazuju da probiotici i prebiotici pomažu u borbi protiv anksioznosti i ublažavaju simptome depresije.

Aktivirajte mozak

Učenje, igranje, isprobavanje novih stvari…povoljno utiču na mentalne sposobnosti mozga. Brojne studije su pokazale da su napori za poboljšanje mentalnih sposobnosti kod starijih osoba bili efikasni u povećanju ukupnih kognitivnih sposobnosti. Isprobavanje novih stvari, čitanje, rešavanje ukrštenih reči, sudoku i igre memorije, efikasan su način za poboljšanje mentalne sposobnosti i ukupnog zdravlja mozga.

Provodite više vremena sa prijateljima

Ljudi su socijalna bića i teže osećaju povezanosti i zajedništva. Pored pozitivnog uticaja na raspoloženje, socijalno aktivni pojedinci su doživljavali manju učestalost demencije, Alchajmerove bolesti… Iako još uvek nerazjašnjen kompleksan mehanizam uticaja društvene i socijalne aktivnosti na nervni sistem, studije ukazuju da negovanje snažnih međuljudskih odnosa može imati veliki uticaj na zdravlje Vašeg mozga.

Dovoljno sna

Svi znaju da Vam loš san ili nedovoljno sna može pokvariti dan. Da li ste znali da je, dugoročno posmatrano, loš san u korelaciji sa koronarnim bolestima, Alchajmerovom bolesti, demencijom, anksioznošću i depresijom? Zato je od presudnog značaja da svake noći imate miran i dovoljno dug san. Vežbajte ujutru, izbacite kafu iz popodnevne rutine, smanjite noćno izlaganje svetlosti. Sve ovo će Vam pomoći da uživate u kvalitetnom snu.

Suplementi

Suplementi koji sadrže biljne supstance – ginkgo bilobu, kurkumu, žen-šen odavno su poznati po svom pozitivnom efektu na funkcije pamćenja, motivaciju, fokus… Pored toga, preparati koji sadrže S-adenozil metionin (SAMe) i kompleks vitamina B, imaju veoma značajnu ulogu za održavanje zdravog nervnog sistema. S-adenozil metionin je aminokiselina se već nalazi u našem organizmu, sa najvećom koncentracijom u mozgu i jetri. Često ga nemamo u dovoljnim količinama, pa je suplementacija poželjna i kao prevencija. SAM-e povećava sintezu serotonina, dopamina i noradrenalina, tzv „hormona sreće“, čime ostvaruje antidepresivni efekat. SAMe u kombinaciji sa vitaminima B grupe štiti i obnavlja nervne ćelije, doprinosi osećaju vedrine, uživanja u životu i emocionalnog blagostanja. Primetan je i njihov sinergijski uticaj na bolju koncentraciju i pažnju.

Poboljšanje Vašeg fokusa, koncentracije, emocionalnog stanja ne mora da bude toliko teško. Potrebno je samo da preduzmete male, ali moćne korake kao što su dovoljno kvalitetnog sna, izbalansirana ishrana i uzimanje odgovarajućih, kvalitetnih suplemenata. Pored toga, isplanirajte Vaše dnevne obaveze, pravite pauze za odmor u toku dana, slušajte muziku, provodite vreme u prirodi i sa Vama dragim ljudima.

