Reumatoidni artritis – dolazim tiho i bez najave!

Kako da prepoznate prve znake pojave reumatoidnog artritisa.

Da vam se predstavim, ja sam reumatoidni artritis. Dolazim bez posebne najave i oduzimam vam dane kakve ste voleli i u kojima ste uživali. Menjam vašu svakodnevicu, otežavam vam obavljanje i onih najjednostavnijih dnevnih aktivnosti. Upravo te jednostavne stvari sa mnom postaju teške – ko bi pomislio da penjanje uz stepenice može da optereti kao osvajanje najviših vrhova, da pranje posuđa traje 30 minuta umesto 5, da otključavanje vrata predstavlja pravu borbu strpljenja i preciznosti kada ruka zadrhti, a da zbog vezivanja pertli menjate kompletnu obuću… I ne, ja ne želim sada da vam „uteram strah u kosti“ dok ovo čitate, ali sam neko ko ima veze sa kostima i ko izaziva strah kada na papiru dobijete dijagnozu – REUMATOIDNI ARTRITIS.

REUMATOIDNI ARTRITIS – VAŠ NEVIDLJIVI NEPRIJATELJ

Hronično sam, zapaljensko reumatsko oboljenje, koje pre svega zahvata zglobove, a ponekad i unutrašnje organe, kožu kako i nervni sistem – u kratkim crtama, ja bih vam se tako predstavio. Pored toga, lekar će vam o meni reći sigurno još neke važne informacije. Da sam autoimuni poremećaj u kojem vaš imuni sistem napada sopstvene ćelije i tkiva. Posebno zglobove šaka, ruku kao i zglobove kolena.

Takođe, mogu imati veliki uticaj na tkiva u celom telu i mogu uzrokovati probleme sa srcem, plućima i očima. Nažalost, uporan sam, a uporno zapaljenje može dovesti i do progresivnog gubitka pokretljivosti, bola i deformiteta zglobova.

NA PRVI POGLED KOD SVAKOGA DRUGAČIJI

Ne, ja vam se neću najaviti da dolazim, neću vam dati prednost u borbi i znam da zvuči okrutno, ali vam neću popustiti. Kao što sam već i rekao, pre svega najveći uticaj imam na zglobove. Moje karakteristike i način na koji se pojavljujem mogu da se razlikuju od osobe do osobe. Kod jednih „rušim vrata“ i dolazim sa jakim i iznenadnim simptomima, dok kod drugih „vrata otvaram lagano“, moji znaci se razvijaju postepeno, prvo kao tupa bol i ukočenost u onim manjim zglobovima (prstiju na rukama i nogama) pre nego što dođe do progresivnog pogoršanja.

Kako vreme odmiče, ja napredujem, širim se i zahvatam druge zglobove. Može se reći da je moj obrazac razvoja i napredovanja simetričan. A šta to znači? To znači da će se simptomi koji se jave na jednoj strani tela obično ogledati i na drugoj.

Uobičajeni znaci i simptomi koji će vam ukazati na mene (reumatoidni artritis) jesu:

-osetljivost zglovova, toplota, bol i oticanje zglobova

-umor, niska telesna temperatura i nagli gubitak telesne težine

-jutarnja ukočenost koju osetite u zglobovima i koja traje sat vremena ili duže

Kako napredujem, tkiva između zglobova se mogu spojiti, što dalje dovodi do gubitka kretanja. Propadanje i gubitak hrskavice, ligamenata i oštećenje kostiju na kraju dovodi do ozbiljnih deformiteta zglobova. Slikovito, to znači da će vam kese iz nabavke biti teške kao da u njima nosite tegove, a stavljanje namaza na hleb igra živaca i strpljenja.

Znajte, ja vam menjam i sigurno otežavam svakodnevicu.

ZAŠTO BIRAM BAŠ VAS?

Na žalost, lekari još uvek nemaju najpreciznije objašnjenje. Kao i kod drugih autoimunih bolesti, tačan uzrok nije poznat. Ono šta je statistika pokazala jeste da se češće pojavljujem kod žena nego kod muškaraca (kod žena je i do tri puta veća verovatnoća da obole od reumatoidnog artritisa nego muškarci). Rizik od moje pojave raste sa godinama, a prve simptome uglavnom možete osetiti između četrdesete i šezdesete godine.

Napomenuo bih da genetika igra veliku ulogu kada je u pitanju moj razvoj, a dodatan okidač za mene može biti i pušenje.

Iako tačni mehanizmi tek treba da se identifikuju, veruje se da ljudi sa većinom autoimunih bolesti imaju jednu ili više genetskih varijacija koje menjaju način na koji imuni sistem prepoznaje i napada uzročnike bolest.

U imunom sistemu koji normalno funkcioniše, porodica gena koja se naziva kompleks humanog leukocitnog antigena (HLA) pomaže imunom sistemu da razlikuje sopstvene ćelije od stranih ćelija, poput virusa i bakterija. Kod reumatoidnog artritisa, određene varijacije HLA mogu dati signal telu da napadne sopstvene ćelije.

Kako sam pomenuo već, poznato je da se često ponavljam u porodici. Zato je važno da znate da porodična istorija bolesti može povećati vaš rizik od tri do pet puta.

Pored genetskih faktora, postoje faktori koji takođe mogu da doprinesu mom razvoju – gojaznost i pušenje su dva najistaknutija. Gojaznost ne samo da stvara pritisak na zglobovima, već i prekomerno nakupljanje masnih ćelija pokreće pro-inflamatorni efekat. Rizik je skoro dvostruko povećan za pušače nego za nepušače.

Pored genetskih faktora, postoje faktori koji takođe mogu da doprinesu mom razvoju – gojaznost i pušenje su dva najistaknutija. Gojaznost ne samo da stvara pritisak na zglobovima, već i prekomerno nakupljanje masnih ćelija pokreće pro-inflamatorni efekat. Rizik je skoro dvostruko povećan za pušače nego za nepušače.

Autor: Pink.rs