Pogrešno tumačite pogled svog psa: Nije krivica, već strah!

View this post on Instagram

@mollythepuppy , where will you sleep now ????? #guiltydogs #dogs #guilty #funny #funnypets #funnydogs #adorable #cute #love #petsofinstagram #photooftheday #followme #puppy #fourlegs #bestfriend #lol #lmao #igdaily #instamood #mess #messy #dogscorner #pretty #tgif #party #weekend