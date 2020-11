CRNI KUMIN LEČI STOTINU BOLESTI! Nutricionista objašnjava kako treba komzumirati ULJE, a kako ZAČIN U PRAHU!

Nutricionista Ana Todorović razjašnjava da li kumin utiče na imunitet, kada pomaže, kako treba komzumirati ulje, a kako začin...

Crni kumin bije glas da je čaroban lek, eliksir mladosti, odličan za imunitet, o čemu se u poslednje vreme, a posebno zbog korone, mnogo govori.

- Crni kumin nije čaroban, ali jeste lekovit jer sadrži mnoštvo antioksidanata, vitamine C i A, kao i flavonoide koji pomažu u jačanju imuniteta. Ima gvožđa, i to u velikoj meri, što je odlično, jer često nismo svesni da nam je upravo gvožđe u padu - kaže nutricionista Ana Todorović.

Poznato je, takođe, da crni kumin leči probavne tegobe kao što su nadimanje, gasovi, a može da se koristi kao zrno ili samleven u prah.

- Litar ključale vode prelijte preko kašičice samlevenog crnog kima (vrlo je jak), poklopite i ostavite da odstoji pola sata. Ovaj čaj možete da pijete ceo dan. Tu je i ulje crnog kumina koje obiluje omega 3 i omaga 6 masnim kiselinama i najbolje je koristiti ga za inhalacione svhre, kod prahlade, da se razbije sluz i za manje disajne tegobe i to prema uputstvu - savetuje nutricionista.

Ne postoje kontaindikacije, apsolutno je bezbedan i može da se daje maloj deci, kao i trudnicama, recimo tokom prva 2,3 meseca protiv jutarnjih mučnina, a ujedno pospešuje i laktaciju.

Istraživanja koja su vršena u Velikoj Britaniji na ispitanicima koji su bili na redukovanoj ishrani, pokazala su da se uz kumin u prahu postižu mnogo bolji rezultati u smislu mršavljenja. Ispitanici su uz dijetu jeli razmućen crni kumin (pola kašičice, maksimalno jedna) u jogurtu, što je sjajna preporuka za sve koji mogu da podnesu njegov intenzivan ukus.

- Ide period slava kad teže varimo (previše) hrane, te u tom smislu možete da prepečete kašičicu kumina na teflonu i sažvaćete tu smesu, pomalo, ne sve odjednom. Ovo utiče na to da se hrana lepo svari, smanjuju se stomačne tegobe, a i eliminiše neprijatan zadah - sugeriše Ana.

Kumin ili kim – u čemu je razlika?

Običan kim, za razliku od crnog kima ili kumina je uslovno rečeno manje „vredan“.

- Kumin je značajno bolji, bogatiji je antioksidansima, mada ako nemate crni kim, može da posluži i onaj običan. On takođe ublažava stomačne tegobe – isto treba da se sažvaće, a može da se koristi i kao čaj. Kada provri 700 ml vode, ubacite kašičicu kima, on je blaži, neće da se pretera. Osim toga, može da se doda u jogurt, ljudi to zavole, a mogu da se grickaju i komadići. Takođe, u prodavnicama zdrave hrane moguće je naći kombinaciju komorača, kima i korijandera koja izbacuje višak tečnosti iz organizma - navodi nutricionista.