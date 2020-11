Da li je moguće sprečiti bolesti srca i krvnih sudova?

Na temu o bolestima srca i krvnih sudova govori Prof. dr Svetlana Apostolović, Specijalista interne medicine – kardiolog, KC Niš, klinika za kardiologiju.

Vodeći uzrok smrti u svetu je bolest srca i krvnih sudova. Jedna od četiri smrti je uzrokovana kardiovaskularnim bolestima. Svaka četiri minuta neko umre zbog bolesti krvnih sudova srca (koronarne bolesti). Bolest krvnih sudova nastaje zbog taloženja takozvanog lošeg holesterola (LDL holesterola) i kalcijuma koji vremenom mogu da zatvore koronarnu arteriju ili druge arterije u organizmu čoveka. Ovaj proces se naziva ateroskleroza, a njena komplikacija, tromboza krvnog suda.

Ateroskleroza je proces koji zahvata krvne sudove i može započeti i pre rođenja. Ubrzava se sa postojanjem takozvanih faktora rizika za njen nastanak. Faktori rizika se mogu podeliti na promenljive i one na koje ne možemo uticati. Promenljivi faktori rizika su visok krvni pritisak, povišen nivo masnoća u krvi (posebno holesterola), šećerna bolest, i naravno loše životne navike (nedostatak fizičke aktivnosti, pušenje i prekomerni unos alkohola). Nepromenljivi faktori rizika su životna dob, pol i genetske predispozicije neke osobe. Danas postoje jasne smernice kako se boriti protiv promenljivih faktora rizika. Sve više preparata, dijetetskih suplemenata, se proizvodi u cilju pomoći za smanjivanje nastanka i napredovanja ateroskleroze.

Monakolin K iz fermentisanog crvenog pirinča koja doprinosi održavanju normalnog nivo holesterola u krvi. Prirodni monakolin K se dobija iz ekstrakta crvenog pirinča i smatra se alternativnim izborom kod povećanog nivoa masnoća u krvi.

Rezultati mnogobrojnih ispitivanja primene ekstrakta crvenog pirinča (ECP) su pokazali da monakolin K snižava značajno nivo holesterola nakon 8 nedelja primene. Procenat sniženja holesterola je iznosio: LDL za 27,7%, ukupnog holesterola za 21,5%, triglicerida za 15,8% i apolipoprotein B (apo-B) za 26%.

Postavilo se pitanje, da li može uz smanjenje nivoa masti u krvi da spreči učestalost kardiovaskularnih bolesti. Dokazano je da su osobe koje su koristile ekstrakt crvenog pirinča u kome je Monakolina K bilo u dozi od 3.5 do 5 mg, imale smanjenje učestalosti bolesti krvnih sudova srca, ali i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, u odnosu na osobe koje nisu koristile ovaj preparat.

Ovakva istraživanja daju samopouzdanje lekarima za preporuku i pacijentima za upotrebu ekstrakta crvenog pirinča, u cilju alternativnog snižavanja holesterola umesto konvencionalnijih terapija statinom.

Godine 2013., Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) izdala je naučni prilog u kome se navodi da monakolin K iz ekstrakta crvenog pirinča u dozi od 10 mg/ na dan ima kao efekat sniženje koncentracije lošeg LDL holesterola u krvi.

Pored nivoa holesterola u krvi, nalaz kalcifikata u zidovima arterija predstavlja loš prognostički znak. Što je više kalcifikata, smanjuje se elastičnost krvnih sudova, a povećava mogućnost smrtnog ishoda od neželjenih kardiovaskularnih događaja. Vitamin K2 MK7 je neophodan za aktivaciju zaštitnih proteina koje sprečavaju taloženje kalcijuma u zid krvnog suda. Aktivacija ovih proteina zavisi od dostupnosti vitamina K2.

U velikoj studiji na 4807 ispitanika, tokom 7 godina praćenja, pokazano je da unos vitamina K2 MK7, u adekvatnoj koncentraciji, dovodi do smanjenja taloženja kalcijuma u aorti i koronarnim arterijama. Ovi nalazi ukazuju da bi adekvatan unos mogao biti važan za prevenciju nastanka koronarne bolesti.

Roterdamska studija 3 je pokazala zaštitni efekat unosa vitamina K2 MK7 u sniženju sistolnog krvnog pritiska kod starijih muškaraca i žena.

[1] Red Yeast Rice for Hypercholesterolemia, Methodist Debakey Cardiovasc J. 2019 Jul-Sep; 15(3): 192–199;

[2] Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 17(1) 33-39;

[3] Dietary Intake of Menaquinone Is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotterdam Study

ARTEROprotect® Forte obezbeđuje 10 mg Monakolina K koji doprinosi smanjenju koncentracije LDL i ukupnog holesterola i 45 µg vitamina K2-MK7 koji doprinosi smanjenju arterijske kalcifikacije i povećanje elastičnosti arterijskih krvnih sudova, te na taj način dodatno smanjuje uticaj faktora rizika za nastanak srčanog i moždanog udara.

Autor: Pink.rs