TIRKIZNA VODA, PESAK BEO KAO PUDER! U ovaj zemaljski raj možemo da putujemo bez ikakvih ograničenja

Jedna od destinacija, koju bez ikakvih ograničenja u ovom trenutku mogu posetiti turisti iz Srbije je i Zanzibar.

Ovo ostrvo teritorijalno pripada Tanzaniji, koja je nastala 1964. godine, ujedinjenjem Tanganjike, kontinentalnog dela, sa ostrvima Zanzibar i Pemba.

Iako je područje Tanzanije na 25. mestu u svetu po broju stanovnika, budući da tu živi više od 56 miliona ljudi, ukupan broj preminulih od posledica korona virusa do sada je 21, dok je ukupan broj obolelih 509, a sedmoro pacijenata se nalazi u kritičnom stanju.

Šta treba da znate pre odlaska na Zanzibar?

Trenutno je državljanima Republike Srbije dozvoljen nesmetan ulazak na teritoriju Tanzanije. Prilikom dolaska se vrše adekvatne provere, te na osnovu procene i potrebe, putnik može biti podvrgnut brzom testiranju.

Svakako se treba dobro raspitati i o tome da li avio-kompanija, odnosno država iz koje polazi avion za ovu destinaciju iznosi zahtev za dostavljanjem negativnog testa ili ne. Ako to jeste slučaj, onda se putnik obavezuje da validan test pokaže i prilikom dolaska na tle Tanzanije.

S obzirom na to da na području ove zemlje postoji veći rizik od oboljevanja od kolere i bolesti poznate kao denge groznica, to određene agencije, koje nude aražmane za Zanzibar navode kao preporuku i vakcinisanje protiv ovih bolesti pre polaska.

Napominjemo da vakcinisanje u ovom slučaju nije obavezno, već je preporučeno, pa bi svaki putnik trebalo da se o tome ranije raspita.I na kraju, ne zaboravite putno osiguranje. Prosto zato što zdravstvene usluge na ovoj destinaciji nisu nimalo jeftine.

Koliko košta aranžman za Zanzibar?

Već od decembra se mogu naći turistički aranžmani za Zanzibar. Za sada je predviđen let od Beograda do Dohe u Kataru, pa ka Zanzibaru. Trenutno najjeftinija opcija za prvu polovinu decembra iznosi nešto više od 1.130 evra. U navedenu cenu su uračunate povratne avionske karte i smeštaj u hotelu sa 4 zvezdice, na bazi 7 noćenja sa doručkom. Osim putnog osiguranja, u cenu nije uračunat ni povratni transfer, ni online viza, koja je obavezna. U istom tom periodu je trenutno najskuplja opcija za 7 noćenja, uz uslugu All inclusive i to u hotelu sa 5 zvezdica. Cena je oko 2.500 evra.