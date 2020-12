I psi ŠTUCAJU, a evo kada treba da potražite pomoć veterinara

Mnogim vlasnicima štucanje pasa deluje prilično simpatično i zabavno. Pogotovo ukoliko se radi o štencima. Međutim, da li štucanje može da predstavlja problem, i da li naše ljubimce muči kao i nas ljude?

Štucanje nastaje usled nenamerne kontrakcije dijafragme. Da podsetimo, dijafragma je list unutrašnjeg skeletnog mišića u obliku kupole. Ona razdvaja grudni koš od abdomena. Dijafragma je glavni mišić koji je uključen u proces disanja. Kada pas udiše, dijafragma se stegne i pomera na dole i pravi više prostora u grudnoj šupljini. Obratno, kada pas izdiše vazduh ovaj mišić se opušta i pomera na gore u grudnu duplju. Ovi pokreti su obično glatki i pravilni ali ukoliko dođe do iznenadnog grčenja dijafragme javlja se štucanje.

Uzroci štucanja

Do štucanja najčešće dolazi ukoliko pas prebrzo i halapljivo jede ili pije vodu. Tokom takvog uzimanja hrane i tečnosti dolazi do prekomernog unosa vazduha koje može da izazove iznenadno i nenamerno grčenje dijafragme. Ukoliko su psi previše uzbuđeni i radosni ili pod stresom takođe može da dođe do grčenja dijafragme pa tako i štucanja. Udisanje raznih nadražujućih sredstava predstavlja još jedan od razloga nadražaja dijafragme.

Povratno kijanje ili štucanje?

Povratno kijanje se ponekad meša sa štucanjem. Međutim, uzroci su različiti. Povratno kijanje se dešava kada pas snažno udiše vazduh kroz nos.

Kako zaustaviti štucanje

Ipak, ako se štucanje javlja češće, mnogi vlasnici žele da ga spreče i pomognu ljubimcu. Preporučuje se dodavanje meda ili javorovog sirupa (nečeg slatkog) u vodu. Sladak ukus može da odvrati pažnju psa od stresa ili uzbuđenja i dovede do postepenog smirenja i opuštanja u disanju.

Pošto se radi o nekontrolisanom procesu, ljubimcu ne treba davati ništa čvrsto što zahteva žvakanje jer može izazvati gušenje. Kada se govori o slatkim proizvodima koji se nalaze u tečnom stanju ili mogu da se rastvore u vodi izbegavajte sve što ne sadrži šećer. Takvi proizvodi obično sadrže ksilitol, veštački zaslađivač koji može biti štetan za pse. Takođe možete primeniti blagu masažu grudnog koša kako bi se opustila dijafragma. Neki veterinari preporučuju čak i da na neki način uplašite psa kako bi se zaustavilo štucanje.

