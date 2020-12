Ove evropske metropole su SAN svakog kupoholičara

Nova godina je vreme rasprodaja, pa ako planirate da krenete put evropskih metropola, pogledajte gde vas čeka odličan šoping.

Pandemija korona virusa svima je "pomrsila" konce, ali ako imate rodbinu u ovim metropolama, možda ipak možete da dođete do povoljnog komada garderobe.

RIM

Rim je jedan od najstarijih trgovačkih centara sveta a modni centar je već jedan vek. Svi najbolji dizajneri sveta su u Rimu.

Piazza di Spagna - Španske stepenice - Via dei Condotti. Najbogatija ulica je ujedno i jedna od najjačih za šoping. Prodavnice najvećih svetskih imena mode Armani, Prada, Versaće, Dolče i Gabana, Guči. Via del Corso ubedljivo najpopularnija ulica za rimljane i turiste jer možete naći nešto i za vaš džep, a za probirljive i radnja Ferrari, kao i Swarowski Crystal. Viale Marconi - Ulica za mladje kupce, tinejdžere, trendere.

BARSELONA

Nalazi se na listi najboljih šoping destinacija sveta, i postaja je turistička atrakcija kupovati po Barseloni. U Barseloni postoji autobus „Barcelona shopping line“, koji prevozi putnike kroz sve najznačajnije šoping zone u gradu. Poznate a domaće modne kuće Mango i Zara se bore sa drugim najjačim poznatim brendovima.

MILANO

Prestonica visoke mode Milano prestavlja jednu od top šoping destinacija. Radnje modnih kuća Armani,Versace i D&G dovoljan su razlog da svako planira posetu ovom gradu. Milano često zovu šoping mekom, a glavni razlog su brojni outlet tržni centri, i šoping molovi koji daju velike popuste.

BEČ

Austrija ima najveći šoping centar u Evropi - Shopping City Sud u kome butike imaju najpoznatije modne kuće. Pored ovog tržnog centra, Beč krasi i veoma lepa ulica Mariahilferstrasse koja je ispunjena internacionalnim radnjama. Ova ulica je naročito zanimljiva ljubiteljima nakita i skupocene garderobe.

LONDON

Jedan od najboljih evropskih gradova za šoping, London pruža mogućnost posetiocima da šetajući ulicama Oxford i Regent obiđu i neke od najluksuznijih radnji. Takođe, dolazak u London ne može da prođe bez posete najčuvenijem tržnom centru na svetu Harrods. Sa preko 330 radnji koje se prostiru na 90,000 kvadratnih metara, Harrods nudi sve što vam može zatrebati, od hrane do nameštaja za kuću. Za gurmane predlog da odu do Kemdena Camden market kojeg zovu i more zabave. Toliko radnji sa unikatnim stvarima, restorana, barova, pabova sve u svemu dobra zabava.

Autor: Pink.rs