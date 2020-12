Volite romantične filmove... Ovih PET laži ste naučili zahvaljujući ovom žanru

Kada se radi o ženskom srcu, romantični filmovi su u suštini naš kriptonit, ali ne iz razloga kojih mislimo. Ovih 5 romansi su neki od najboljih filmova ikada snimljenih, a opet su puni lažnih pouka.

Pročitajte koje laži plasira vaš omiljeni film i kako se to odražava na vašu vezu.

#1 Zgodna žena (Pretty Woman)

Laž: Čekajte muškarca da vas spase!

Nemilosrdni i prebogati biznismen poslom dolazi u Los Andjeles, gde mu mlada i privlačna ulična prostitutka pokazuje put do Beverli Hilsa. On je pozove da provedu noć zajedno, a potom joj predloži da s njim ostane celu nedelju za tri hiljade dolara. Ona prihvata, a on joj kupuje novu i vrlo skupu garderobu. Njena neposrednost i dobrota počinju pozitivno da deluju na tvrdokornog biznismena, zaljubljuju se jedno u drugo, on je spašava od njenog bednog života i žive srećno do kraja života. Kraj.

Istina: Spasite se sami!

Život je težak, ali to ne znači da treba da čekate princa na belom konju da vas spase. Vi ste vredni spašavanja i to niko ne zna bolje od vas. Vraćanje na pravi put nije lak, ali uvek će se naći neko da bude uz vas ukoliko ste odlučni u nameri da pomognete sebi.

#2 Beležnica (The Notebook)

#2 Beležnica (The Notebook)

Zaljubili ste se u super momka, ali onda ste upoznali bogatijeg i verili se za njega... Ali život je takav – pravi čovek će vas čekati i u međuvremenu vam sagraditi kolibu svojim golim rukama!

Istina: Ako voliš nekoga, budi mu veran.

Totalno je nerealno misliti da će neko čekati na vas dok vi živite srećno sa nekim drugim. Zato treba da znate šta hoćete i da težite to da ostvarite. Ne dozvolite da ponos stane na put pravoj ljubavi.

#3 Prljavi ples (Dirty Dancing)

Laž: Biti sa mnogo starijim muškarcem je super!

On izgleda starije od vas. On i jeste puno stariji od vas. On spava sa svakom devojkom u hotelskom kompleksu, osim sa vama, mladom i nevinom slatkicom, ali svejedno toliko odlepi za vama da čak krši zakon kako bi bili zajedno.

Istina: Ljudi zbog ovoga idu u zatvor.

Ukoliko vas muva neko ko je mnogo stariji od vas, a vi ste još srednjoškolka, ovaj lik verovatno nije Patrik Svejzi i vaši roditelji sa punim pravom treba da ga bace u zatvor. Razmislite o tome i bežite.

Autor: Pink.rs