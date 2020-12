Ljubavne veze i brakovi PUCAJU BAŠ NA OVAJ DAN! Da li je najgore prošlo?

U pitanju je statistika Fejsbuka, gde se navodi prekid veze – i ispalo je da je 11. decembar dan u godini kada se događa najviše prekida veze, piše aura.ba.

Pošto se ne radi o reprezentativnoj anketi, ne postoje tačne izjave o razlozima raskida. Međutim, postoje naznake zašto se parovi rastaju u pretpraznično vreme. Radi se prvenstveno o vezama koje su već duže vremena nestabilne.

Mnogo ljudi želi nezavisno i bez briga započeti lepo praznično vreme. Ako se nalaze u vezi u kojoj su zapravo nesrećni, žele se osloboditi tog „tereta“.

Podrška porodice u pretpraznično vreme mnoge navodi da počnu razmišljati o tome kako bi bilo lepo ponovo biti solo, pa se odluče na raskid – mnogo češće nego usred leta.

Zbog čega je to tačno 11. decembar – to se ne može tačno objasniti. Međutim, statistički gledano, za vreme praznika sve se opet popravi, odnosno u to vreme nastaje mnogo novih veza.