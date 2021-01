Proširene vene nisu samo ESTETSKI problem. Ovaj problem može dovesti i do FATALNOG ishoda, zato se javite LEKARU

Nedostatk vremena i zapostavljenje bolesti proširenih vena vodi ka velikim zdravstvenim i socijalnim problemima, pa i fatalnom ishodu.

Ako osećate težinu u nogama, peckanje i svrab kože, utrnulost, otečenost i grčeve u listovima, imate problema sa krvotokom i venama. Ali ako ovo osećate, sigurno već i vidite da imate proširene vene, ali ih ignorišete, jer ipak, simptomi nisu tako jaki i strašni. Smeta vam jedino što vene ne izgledaju lepo, pa ne možete da nosite kratke suknje, šotrseve...

Proširene vene, ipak, nisu samo estetski problem, a ako su se ovi simptomi koje smo nabrojali javili, neće se povući, biće samo još gore. Zato se javite lekaru i sprečite ozbiljne komplikacije, koje mogu biti i fatalne.

Po dosadašnjim statistikama, samo pet od sto pacijenata sa proširenim venama obraća sa lekaru, i to u većini slučajeva ukoliko već dođe do komplikacija. Takođe, uglavnom se smatra da su proširene vene isključivo estetski problem i da će ga garderoba sakriti

Proširene vene mogu dati širok dijapazon simptoma, na koje treba da obatimo pažnju, a nastaju kao posledica zadržavanja krvi u venama, razvojem zapalajenja i tromboza.

Ako se vene ne leče može doći do njihovog pucanja, i to samo ako se počešemo. Ovo oboljenje predstavlja komplikaciju dugogodišnje venske bolesti, koja nastaje kao posledica minimalne traume, na primer češanja, koja dovodi do ozbiljnog i po život ugrožavajućeg krvarenja. Prva pomoć se sastoji u snažnom pritisku na mesto krvarenja i podizanju noge, a blagovremena operacija sprečava ovu po život opasnu komplikaciju.

Zato je neophodno da se javite lekaru u ranoj fazi razvoja ovog problema.

Autor: Pink.rs