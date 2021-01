Jedu vam se kiseli krastavci, a niste TRUDNI? To može biti znak da ste DEHIDRIRANI

Da li ste ikad osetili ogromnu želju za kiselim krastavcima, iako niste trudni? Iako se može činiti čudnim, žudnja za krastavcima može značiti da ste dehidrirani.

Kiseli krastavici sadrže dosta natrijuma (so se dodaje u salamuru da bi trajali duže - i bili još ukusniji). Natrijum je važan elektrolit. Ovaj mineral pomažu da telo bude hidrirano.

Kada žudite za nečim slanim, to može biti zato što vašem telu treba veća hidratacija. To nije jedini razlog. Istraživanja pokazuju da so, poput šećera, može izazivati zavisnost i uticati na područja mozga koja emituju žudnju. I zato što možete tolerisati so, što više jedete, to ćete je više želeti. Ovo bi takođe moglo objasniti zašto nikad ne jedete jedan krastavac.

Ako često žudite za slanom hranom i možda ste se već malo umorili od kiselih krastavaca, onda tu žudnju možete ugasiti za maslinama, čipsom od povrća ili kokicama.

Autor: Pink.rs