POLICIJA U VENECIJI PRATI SVAKOG TURISTU: Sve se nadgleda iz jedne kontrolne sobe, evo kako to izgleda (FOTO)

Štaviše, prate vaš telefon, tako da mogu tačno da kažu koliko se ljudi iz vaše zemlje ili regiona nalazi u kojoj oblasti i u koje vreme.

I to rade kako bi promenili turizam na bolje. Dobrodošli u Veneciju u postkovid svetu.

U poslednjih nekoliko godina, Venecija se bori sa prekomernim turizmom, zahvaljujući skoro 30 miliona posetilaca koji svake godine dolaze u grad od samo 50.000 stanovnika.

Venice's smart visitor management - other cities will follow. "The hope is that gathering the information will... help create a more sustainable tourism plan for the future." https://t.co/Wp8VXZ4Bpa via @CNNTravel

Pre izbijanja koronavirusa, turisti su dolazili u često neukrotivom broju, gušili glavne ulice i tiskali se na brodovima. Vlasti su donosile razne mere, od uvođenja posebnih linija brodova za stanovnike do uvođenja okretnica koje bi odvajale lokalno stanovništvo od turista u prometnim danima. Planirani „porez za ulazak“, koji je trebalo da bude uveden 2020. godine, odložen je za januar 2022, zbog pandemije.

Ali osim registrovanja koliko je turista u gradu, vlasti su želele da prate i ko je u gradu i kuda se kreće.

Venecijanska kontrolna soba

Na ostrvu Trončetu, pored mosta koji deli Veneciju od italijanskog kopna, otvorena je kontrolna soba u septembru 2020. Nekadašnje skladište koje je napušteno od 1960-ih, deo novog sedišta gradske policije i vlade postao je i „kontrolni toranj“ za grad.

U zgradi se nalaze kancelarije gradonačelnika i drugih zvaničnika, kao i velika CCTV soba sa kamerama iz čitavog grada, koje nadgleda policija.

Zatim, prekoputa, je smeštena „pametna kontrolna soba“, još jedna prostorija puna ekrana sa slikama i informacijama koje dolaze uživo iz okoline. Ipak, oni se ne nadgledaju zbog praćenja mogućih zločina, već daju informacije vlastima da li će se stvoriti "horda ljudi" koja posećuje Veneciju. Vlasti se nadaju da će im ovi podaci pomoći u stvaranju održivijeg turističkog plana za budućnost Venecije.

They're watching you, wherever you walk. They know exactly where you pause, when you slow down and speed up, and they count you in and out of the city. https://t.co/p3LYMFBoSn