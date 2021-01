LEKARI SAVETUJU: Ovih dana povećana je opasnost od moždanog i srčanog udara, evo šta treba učiniti

Patite od aritmije, glavobolje, mučnine; Ova pojava negativno deluje ne samo na starije, već sve više i na mlađu populaciju.

Velike temperaturne razlike postaju sve češće, do juče je minus stezao širom zemlje, a sada je u danima do vikenda najavljeno drastično otopljenje i temperature do 18 stepeni Celzijusovih. A kako ove nagle promene utiču na zdravlje svih nas? Prema najnovijim istraživanjima, ova pojava negativno deluje ne samo na starije, već sve više i na mlađu populaciju.

Temperaturne razlike posebno pogađaju hronične bolesnike, kardiovaskularne, gastroenterološke, reumatološke, a posebno psihijatrijske bolesnike, koji su mnogo osetljiviji na ovu pojavu.

SIMPTOMI

Simptome koji su posledice naglih promena vremena delimo na psihičke i fizičke. Najčešći psihički simptomi su umor, nagle promene raspoloženja, nedostatak koncentracije, bezvoljnost, razdražljivost i nesanica. Fizički su glavobolja, migrena, mučnina, vrtoglavica, reumatske tegobe i bolovi u mišićima, a može se javiti i ubrzan rad srca i porast krvnog pritiska (kod osoba koje pate od hipertenzije), kao i usporenog pulsa i .

Nagla promena vremena izaziva veću učestalost srčanih i moždanih udara, prehlada, upale disajnih organa i astmatičnih napada kod starijih osoba i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika.

Kako da laške prebrodimo nagle promene vremena?

Kada smo neispavani, mnogo više smo osetljiviji na ove promene vremena. Zdrav san je veoma važan za naš organizam, jer e dok spavamo luče supstance koje snižavaju nivo hormona stresa, regulišu krvni pritisak, jačaju sve odbrambene mehanizme. Prva preporuka za meteropate jeste da se što češće odmaraju i relaksiraju.

A evo i još nekoliko saveta lekara:

1. Budite aktivni – dugoročno gledano, redovna fizička aktivnost jača organizam i pomaže mu da lakše izdrži razne napore i promene, pa i vremenske. Zato je važno kontinuirano vežbati, i to najmanje tri puta nedeljno. Kada zahladni preporučuje se šetnja i vežbe ali blažim tempom.

2. Svakodnevno provodite neko vreme na svežem vazduhu jer je to odličan način da se spreče intenzivne reakcije na promene vremena.

3. Redovno se tuširajte naizmenično toplom i hladnom vodom, posebno osobe sa niskim pritiskom.

4. Što više vitamina - da biste lakše podneli temperaturne oscilacije, pređite na laganu hranu, a smanjite upotrebu soli i začina ili ih potpuno izbacite iz upotrebe. Jedite što više svežeg voća i povrća i uzimajte dovoljno tečnosti.

5. Ako van kuće boravite duže vreme u toku dana, obucite se slojevito, vodeći računa da odeća bude od prirodnih materijala i prilagođena i za hladniji i topliji deo dana.

Autor: Pink.rs