Izbegava poljupce tokom se*sa, to može da znači samo JEDNU STVAR: I sumnjamo da će ti se dopasti

Upozorenje da nešto ne štima i u najmanju ruku deluje čudno jeste ako vaš partner ne želi da se ljubi tokom najintimnijeg čina. Evo šta ovakvo ponašanje tokom seksa može da znači.

Klint Karter, kolumnista magazina "Womens health" pokušao je da zaviri u muški mozak i da odgovor na ovu dilemu.

- Ako ste prvi put imali seks i on ne želi da se ljubi, moguće je da se trudi da sve održi ležernim, pa izbegava vaše usne. Tako vam jasno stavlja do znanja da ne očekujete mnogo i da vaš odnos neće potrajati. Međutim, ako ste već u vezi, vrlo je čudno što nema poljubaca čim se približite jedno drugom - rekao je on.

Ipak, znajte da muški mozak po prirodi rešava jedan po jedan zadatak, pa je vrlo verovatno da on zaboravi na poljupce dok vas svlači, miluje ili posmatra vaše pokrete.

Ne bi trebalo da mnogo brinete jer je vaš dragi verovatno samo rasejan u tim trenucima, pa ga slobodno zgrabite, privucite sebi i poljubite. Ako pak to bude odbio, obavezno razgovarajte s njim, ali nakon seksa.

Autor: Pink.rs