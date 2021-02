Odjednom je postao HLADAN: Ako vas partner IGNORIŠE uradite sledeću stavr

Ako ste ga pitale šta nije u redu i on ne želi da otkrije, pustite. Dali ste mu priliku da kaže šta ga muči, a ako to ne želi najbolje je da svako krene svojim putem.

Neretke su situacije da kod ljudi koji su dugo u vezi se dođe do međusobnog ignorisanja partnera.Bez objašnjenja šta se dogodilo - i to češće rade muškarci.

Pred ženama je tada bezbroj znakova pitanja i ne mogu da prestanu da razbijaju glavu pitanjem šta su pogrešno uradile. Postoji nekoliko potencijalnih razloga, pa ako se ikada nađete u takvoj situaciji dobro razmislite o sledećim stvarima. Osetio je da ste vi više zainteresovani od njega.

Ponekad, kada muškarci počnu da primećuju da je žena "poludela" za njima, gube interesovanje i ne žele da budu u takvom odnosu. Oni ne žele da vi menjate svoju rutinu kako biste im ugodili, a ni vi to ne treba da radite, zbog sebe.

Nemojte sebi dozvoliti da vam život zavisi od njegovog raspoloženja.

Osim toga, ponekad muškarci ne mogu da se nose sa vašim osećanjima, posebno ako su ona intenzivna.

Neki muškarci, čim osete da žena nije preterano zainteresovana, beže od nje. Ne žele da sebe dovedu u situaciju da budu povređeni ili ostavljeni, pa radije sami prekidaju. U ovakvoj situaciji možete popraviti stvari - jednostavno se malo više potrudite i pokažite više interesovanja za njega.

Muškarci jako teško ulaze u sukobe i rasprave sa ženama, a stručnjaci kažu da je to zato što žene suze zbog kojih ih grize savest.

Dok neki muškarci svoju pažnju posvete samo jednoj ženi i izlaze s njom, drugi vole da "šaraju" i budu sa nekoliko žena istovremeno kako bi "istražili sve opcije". Kad takvi odluče da se posvete samo jednoj ženi, vrlo verovatno će u potpunosti prekinuti kontakt sa svim drugima.Budući da karakter ne možete promeniti, kada primetite da ne izlazi samo s vama treba da mu kažete šta očekuje i od njega.