Sve što treba da znate o vitaminu D3

Sunce, more, plaža, vitamin D3. Ako vam nije baš najjasnije kako su ovi termini međusobno povezani, ništa ne brinite, u nastavku teksta ćemo vam sve objasniti.

Da li ste znali da tokom sunčanja i uživanja na plaži ne uživaju samo vaša čula, već i vaš celokupni organizam i imuni sistem? Razlog je taj što tokom sunčanja i izlaganja UVB zracima vaša koža proizvodi vitamin D3 iz holesterola. Ovaj tip vitamina D pruža ogroman podsticaj normalnom funkcionisanju organizma, a njegov konkretan doprinos se u najvećoj meri ogleda u jačanju imunog sistema. Naravno, kao i u svemu u životu, i u ovom slučaju ključna je mera, zbog toga ne treba preterivati sa izlaganjem suncu. Za svega nekoliko minuta boravka na popodnevnom suncu možete dobiti dovoljnu količinu sunčeve svetlosti, potrebne za sintezu preko potrebnog vitamina D3. Tokom najtoplijih dana, preporučljiv boravak na suncu iznosi svega nekoliko minuta oko podneva, kako biste se na pravi način snabdeli vitaminom D3, a da tako ne ugrozite zdravlje. Svako forsiranje sunčanja u periodu kada je sunce tako jako može dovesti do oštećenja kože i ozbiljnijih zdravstvenih problema sa njom. Preporučena dnevna količina vitamina D3 je oko 600 IU, mada ovo zavisi od samog uzrasta osobe.

Vitamin D3 neophodno je unositi jesenjih i zimskih meseci, kada smo posebno podložni virusima i prehladama. Međutim, uzimajući u obzir podneblje u kojem živimo, to je praktično neizvodljivo. Šta činiti tada? Alternativni način unosa vitamina D3 su farmaceutski proizvodi koji su prisutni na tržištu, kao i određene namirnice bogate ovim vitaminom, kao što su mlečni proizvodi, riblje ulje i masne namirnice, koje mnogima ne prijaju. Zbog toga je idealan izbor za prirodan unos vitamina D3 upravo mleko i mlečni proizvodi, pogotovo oni koji su dodatno obogaćeni ovim vitaminom, jer mlečne masti koje se nalaze u mleku, omogućavaju da se vitamin D3 dobro apsorbuje.

Nedostatak vitamina D3 se manifestuje kroz slabljenje konkretnih funkcija u organizmu, koje kasnije dovode do slabljenja celokupne zdravstvene slike. Kako je vitamin D3 izuzetno važan za razvoj i čvrstinu kostiju, upravo su one te koje stradaju u nedostatku vitamina. Konstantan bol u kostima i mišićima je značajan pokazatelj da vitamin nedostaje, a to može dovesti i do osteoporoze, ukoliko je nedostatak veliki i kontinuiran. Pored toga, sunčev vitamin ima ogroman uticaj na raspoloženje. Samim tim, ako vam nedostaje vitamin D3 duži vremenski period u većim količinama, a vi osećate neraspoloženje koje ne možete da pripišete nekom posebnom razlogu, onda je problem u nedovoljnom lučenju hormona serotonina odgovornog za raspoloženje, za čiju stimulaciju je zadužen između ostalog i vitamin D3. Digestivni problemi takođe mogu nastati usled nedostatka vitamina D3. Problem se ogleda prvenstveno u otežanom radu creva, mogućoj netoleranciji na gluten i inflamatornim bolestima creva. Alergije su takođe moguća opcija ukoliko vitamin D3 nije prisutan u organizmu u dovoljnoj količini.

Na kraju možemo da zaključimo: tokom leta umereno sunčanje pružiće vašem telu dovoljnu količinu vitamina D3 za normalno funkcionisanje organizma i imunog sistema, dok tokom jeseni i zime izvor vitamina D3 treba da potražite u dostupnim namirnicama, npr. mleku obogaćenom vitaminom D3.