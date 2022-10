Izbegavate partnera? Zaboravili ste kada ste poslednji put bili INTIMNI... Vaša veza se bliži KRAJU

"Crvene lampice" koje ne smete da zanemarite u vezi.

Ako ste u vezi već neko vreme, znate i sami koliko je teško održati strast i međusobnu privlačnost. Kad je sve kako treba, lako je opustiti se i onda počnemo partnera da uzimamo zdravo za gotovo, a to se sa svakodnevnog života vrlo brzo "proširi" i na spavaću sobu, piše YourTango.

Bez ljubavi ne vredi vam ništa, ali, i seks je jako, jako važan deo zdrave veze. Evo šta ukazuje da tu nešto počinje da "škripi", obratite pažnju na vreme.

Počeli ste da izbegavate jedno drugo

Ako se vi žalite na glavobolju, on na umor, ako oboje uzdišete zbog stresa na poslu već od ranog popodneva, razmislite o čemu se radi. Smišljate izgovore da ne biste vodili ljubav? Svima nam se desi da naiđe period kad nam jednostavno nije do toga, ali ako potraje, vreme je za iskren razgovor s partnerom i to što pre, dok još imate o čemu da razgovarate.

Ne interesuju vas nove stvari koje biste mogli da isprobate sa partnerom

Na početku veze, niste mogli da skinete ruke jedno s drugog, "overavali" ste sve prostorije u stanu, a sad... ako imate sreće, seksa će biti subotom uveče i to kao po komandi - u spavaćoj sobi. Daleko od toga da je seks jedino što je važno za srećnu vezu, ali ako je loš, ako ga nema nedeljama ili mesecima, to nije dobar znak. Pokušajte da se setite kako ste zavodili jedno drugo kad ste tek počeli da se zabavljate. Poljubite se ujutru, pre posla, stvarno, ne ovlaš... Zamolite ga da vam pomogne da zakopčate haljinu, pre nego što izađe iz kuće... Sećate se? Sve te male stvari nekad ste radili, a onda ste prosto - prestali.

Flertujete s drugim ljudima

OK je da to radite ponekad, sve dok se zadržite na nivou koji ne bi povredio vašeg partnera ako za to sazna. Ako vam je potreban "dokaz" da ste seksi, da ste lepi, zgodni i poželjni - potražite ga u odnosu s osobom koju volite. To jeste teži put, ali je i jedini ispravan put...

Zaboravili ste kad ste poslednji put imali seks

Beše pre dve nedelje? Tri? Prošlog meseca? Za rođendan? Ovo je nedopustivo. Koliko god da ste umorni, koliko god obaveza da imate, STVORITE vreme za seks. Kako znate i umete. Ili, ako ne želite da stvorite vreme za seks, priznajte i sebi i osobi sa kojom ste u vezi da je vreme da svako krene svojim putem. Što pre to bolje.

Autor: Pink.rs