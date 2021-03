Da li su urinarne infekcije učestalije tokom hladnijih dana?

Saznajte kako da se zaštitite od mogućih urinarnih infekcija na vreme.

Mnoge osobe, naročito lepšeg pola, primećuju da su sklonije infekcijama urinarnog trakta tokom hladnih meseci. Da li postoji veza između godišnjih doba i urinarnih infekcija? Ovo su dokazi za i protiv da li hladno vreme utiče i uzrokuje infekcije urinarnog trakta i bubrega.

Kakva je veza između hladnog vremena i urinarnih infekcija?

Ne tako često mokrenje

Urinarne infekcije su uzrokovane bakterijama. Ako imate tendenciju da ne pijete dovoljne količine vode, imaćete i smanjenu potrebu za mokrenjem. To može dovesti do akumulacije bakterija u bešici i njhovo zadržavanje na zidovima urinarnog trakta, kao i do infekcija urinarnih puteva ili bešike. Po hladnom vremenu, mnogi ljudi izbegavaju vodu za piće, a neki čak i osećaju previše lenji da posete kupatilo. Ovo takođe može povećati infekcije urinarnog trakta za vreme jesenjih i zimskih meseci.

Neadekvatan unos tečnosti i pogrešan izbor pića

Kao što smo već istakli, dosta ljudi ne pije dovoljno vode/tečnosti za vreme hladnijih meseci. Većina voli kafu i druge kofeinske napitke da bi se zagrejali. Naročito u hladnim zemljama, ljudi piju često alkoholna pića kako bi održavali toplotu. Ova pića izuzetno dehidriraju telo i mogu izazvati urinarne infekcije.

Tesna odeća

Još jedan razlog za urinarne infekcije u jesen i zimu, naročito kod žena, je nošenje sintetičkog donjeg rublja. Kruta garderobe i farmerke takođe mogu pogoršati iritaciju uretre i biti jedan od faktora za infekcije bešike. Mnogo puta, žene nerado posećuju kupatilo i dugo zadržavaju urin. Ovo može biti jedan od faktora koji dovode do vaginalnih i urinarnih infekcija.

Stimulacija bubrega

Kod zime, hladni vazduh stimuliše bubrege da proizvode više urina nego što je normalno. Prema narodnoj medicini, hladni urin može sadržavati više bakterija koje se akumuliraju u bešici izazivajući infekcije. Nervni završeci u urinarnom traktu i mišićima sfinktera stimulišu se zbog prehlade, i postaju senzitivni. Takođe, sve tečnosti u našem telu su takođe hladnije i mogu iritirati senzibilizisane nervne završetke. Kada često često uriniramo, ali ne dopunjujemo unos tečnosti, bubrezi se isušuju i proizvode kristale mokraćne kiseline, koje imaju tendenciju da iritiraju oblogu uretre i bešike.

Mentalni faktori

Naš um takođe igra važnu ulogu u tome kako naše telo funkcioniše i odgovara na stimulus. Ako smo srećni, naše zdravlje i opšta energija se poboljšavaju. Za vreme hladnijh meseci mnogi ljudi pate od sezonske depresije. Iako ovaj faktor možda ne doprinosi direktno, on bi mogao igrati ulogu u smanjenom imunitetu i opštem raspoloženju osoba.

Kako funkcioniše bešika?

Bešika je najniži deo urinarnog sistema i deluje kao privremeni prostor za skladištenje urina. Važno je da telo iz vremena na vreme izbacuje mokraću, a uz to, takođe, luči otpadne proizvode. Bešika ima sposobnost da se napuni kao balon kada je puna mokraće. Kada kapacitet bešike dostigne maksimalni nivo, osećate snažnu potrebu da mokrite. Ako ne pijete dovoljno vode, stvara se koncentrovan urin i to iritira bešiku. Zbog toga, mora se piti dosta vode na dnevnom nivou. Ovo je takođe važno kako bi se sprečio zatvor. Ako ste jedna od onih osoba koje ne piju 8-10 čaša vode dnevno, onda su velike šanse da ste podložni urinarnim infekcijama pri hladnom vremenu.

Autor: Unsplash

Šta da uradite ako dobijete urinarnu infekciju za vreme hladnijih dana?

Pijte puno vode. Ako je potrebno, prvo malo zagrejte vodu i dodajte malo limunovog soka. To će učiniti vaše telo alkalnim. Sok od limuna takođe sadrži vitamin C koji može poboljšati imunitet.

Pijte sok/čaj od brusnice. Brusnica sadrži jedinjenja koja sprečavaju bakterije da se drže zidova bešike, i sa sigurnošću eliminiše bakterije koje izazivaju urinarne infekcije.

Utoplite se. Ako imate slabiju cirkulaciju i hladne noge, utopljavajte se.

Izbegavajte kofeinska i alkoholna pića. Umesto toga, odlučite se za biljne čajeve, supe, čorbe i zeleni čaj bez kofeina. One mogu poboljšati imunitet i takođe vam pomažu da često urinirate i tako eliminišete bakterije iz bešike.

Nemojte zadržavati urin. Pijte dosta vode kako bi pomogli u eliminaciji bakterija iz urinarnog sistema.

Pridržavajte se ovih saveta, i za vas neće biti zime, a ni urinarnih infekcija. Za prevenciju i sprečavanje urinarnih infekcija urolozi preporučuju Naturoplex® Brusnicu. Dokazi iz studija sprovedenih 2011. i 2012. godine potvrđuju da aktivni sastojci iz Naturoplex® Brusnice provereno deluju i sprečavaju vezivanje bakterija u urinarnom traktu čak i 24h nakon primene, dok ekstrakti brusnice prestaju da deluju nakon 10h.

Rezultati ovih studija pokazali su i da je Naturoplex® brusnica mnogo efikasnija u sprečavanju urinarnih infekcija, u poređenju sa drugim proizvodima koji sadrže brusnicu.

Autor: Pink.rs