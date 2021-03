NIJE ISTO DA LI IMATE S*KS ILI VODITE LJUBAV! Ovo su razlike!

Za razliku od ''običnog seksa'',vođenje ljubavi je nešto što spaja dvoje ljudi fizički i psihički...

Spajanje dva tela u jedno i spajanje hemije između dvoje ljubavnika je nešto posebno. Ne, to nije običan seks, već nešto sasvim drugačije - vođenje ljubavi.

Sigurno sad razmišljate da su to dve potpuno iste stvari, a mi ćemo vam dokazati da nisu uz pomoć ovih činjenica:

Poljupci

Senzualni i vreli poljupci koje osećate preko celog tela su partnerov način da pokaže koliko vas želi i koliko ga izluđujete. Muškarci generalno nisu neki ljubitelji poljubaca, ali ako vas često ljubi stravstveno i nežno po telu i licu, znajte da mu se potpuno sviđate i da ste za njega sve, u bilo kojem smislu.

Posvećenost

Seks je važan deo svake veze, koji je održava (pored mnogih drugih stvari) zdravom. Ako vas partner zaista voli, on će potruditi oko celokupnog odnosa. Potrudiće se oko predigre - trajaće duže, a znate i same koliko muškarci vole da je preskoče jer su nestrpljivi. Maziće vas i učiniti sve da bi vas uzbudio. Ako išta može da pokaže njegovu ljubav, to je stavljanje vašeg zadovoljstva na prvo mesto - ali ne samo u seksu, već i u ostalim delovima veze.

Opuštenost

Opušteno ponašanje je jedna od bitnijih stavki u vezi. Bitna je komunikacija, ali i ta opuštenost, kako u svakodnevnim situacijama, tako i u seksu.

Niko nije savršen, pa tako i on, ali ga to čini posebnim i pravim čovekom za vas. Ako vas zaista voli, onda će u svakom trenutku biti opušten i spontan, baš zato što mu prijate i jer ga razumete u svakoj situaciji.

Slušanje vaših želja

Mnoge žene su se susrele sa muškarcima koji misle samo na sebe, bar što se tiče seksa. Za vaše želje i zadovoljstvo - nema mesta. Međutim, nisu svi isti. Ako on želi da čuje vaše želje i da ih ispuni, pogotovo kada je seks u pitanju - onda sam odnos prerasta u nešto više zbog postojanja veće intimnosti. Ako ste vi zadovoljni i srećni, biće i on.