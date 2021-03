Muškarci otkrivaju: Zbog OVOGA ne želimo da PRUŽIMO oralni se*s!

Retko koji muškarac će reći da ne voli kada mu partnerka pruži oral ali kada su oni na potezu, stvari postaju malo drugačije...

Muškarci obožavaju seks. Obožavaju i oralni seks, međutim pojedini mnogo više vole da ga dobiju nego da ga pruže svojoj partnerki.

Pet muškaraca je potpuno iskreno objasnilo zašto ni po koju cenu ne žele da priušte svojim partnerkama ovo zadovoljstvo.

- Budite iskreni i recite mi da li biste vi rado dopustili da vam vagina bude na licu? Često krvare i generalno su neuredne jer stvaraju same svoj lubrikant. Uostalom, pružite i sami oralni seks nekoj devojci pa vidite. Ja sam do sada samo jednoj devojci pružio oralni seks jer znam da je ona prava i da drži do higijene. Mislim da je mnogo manje grozno imati penis u ustima - kaže Džon (32).

- Zato što mi utrnu i vrat i vilica. Ne odbijam da pružam oralni seks baš uvek, ali ako već moram radije bih da mi devojka sedne na lice nego da se ja maltretiram - kaže Leni (27).

- Inače rado pružam oralni seks, ali bivšoj devojci nikako nisam mogao, čak nisam dozvoljavao ni da ona meni pruži. Nikako mi se nije dopadao miris njene vagine. Bila je i čista i uredna, ali nešto mi je u vezi sa njom bilo odvratno - objašnjava Stiven (38).

- Ne odbijam to uvek, ali neke sam odbio, i to zbog mirisa ili ukusa. Ne kažem da je to uvek stvar higijene, nekada su i hormoni, ishrana i slične stvari. U svakom slučaju, prvo ispitam situaciju prstima, pa ako tada procenim da nešto nije kako valja, nikako ne prelazim na oralni seks - Dejv (24).

