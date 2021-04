U kom položaju spavate? Ovo utiče na vaše ZDRAVLJE!

Od lošeg raspoloženja narednog dana do bolova u leđima i vratu koji postaju hronični, položaj za spavanje utiče na naše psihičko i fizičko zdravlje više nego što mislimo.

Važnost pozicije u kojoj spavamo često zapostavljamo, jer previđamo činjenicu da u spavanju provodimo trećinu života.

U istoj meri kao neodgovarajući dušek, spavanje sa konstantnim izvorom svetla i korišćenje mobilnog telefona, položaj za spavanje može uticati na kvalitet sna, tj. stalno buđenje tokom noći, stres i naprezanje kičme i vrata, kao i pritisak na zglobovima, naročito kukovima i vilici.

Usled toga sutradan može doći do umora, loše koncentracije, razdražljivosti i bolova.

Najudobniji položaj za spavanje podrazumeva ne samo Vaš komfor, već i uzimanje u obzir pravilnog položaja tri ključne tačke na kičmi – vratnog, srednjeg i donjeg dela.

Da biste se odmorili i probudli bez bolova, potrebno je da svaka od ovih tačaka bude u prirodnom položaju veći deo noći.

Iako postoje generalne preporuke, tj. položaji koji su bolji i lošiji za Vaše držanje tela, kvalitet sna i celokupno zdravlje, svaki položaj može imati dobre i loše strane, u zavisnosti od različitih pokazatelja trenutnog zdravstvenog stanja, a može biti i prilagođen jedinstvenim individualnim potrebama.

Spavanje na leđima

Ako ste među procenjenih 10 posto ljudi koji spavaju na leđima, tada je manje verovatno da ćete patiti od bolova u vratu i leđima. Spavanje na leđima blagotvorno deluje na ravnanje kičme jer ostaje u neutralnom položaju i ne iskrivljuje se. Takođe može smanjiti glavobolju, poboljšati probavu i olakšati nakupljanje sluzi u sinusima.

Stručnjaci tvrde i da ljudi koji pretežno spavaju na leđima imaju manje bora jer se ne oslanjaju licem na jastuk.

Ipak, spavanje na leđima ne preporučuje se trudnicama jer može uzrokovati veći pritisak i nelagodu.

Takođe, oni koji imaju apneju – stanje u kojem nekontrolisano prestajete i počinjete da dišete tokom sna – trebali bi da izbegavate dremanje prilikom kojeg su licem okrenuti prema plafonu. To može uzrokovati sužavanje disajnih puteva i verovatnije je da će vam jezik i meka tkiva ometati disanje.

Spavanje na boku

Spavanje na jednoj strani češće se javlja kod starijih odraslih osoba, kao i onih s višim indeksom telesne mase.

Ono vam može očistiti disajne ​​puteve i smanjiti hrkanje pa se preporučuje onima koji imaju apneju.

Stručnjaci kažu da takođe može smanjiti i bolove u zglobovima i donjem delu leđa, kao i hroničnu bol povezanu s dugoročnim stanjima poput fibromialgije. Nadalje, spavanje na boku podstiče protok krvi i cirkulaciju u srcu, što može biti korisno za one s visokim krvnim pritiskom i poremećajima cirkulacije.

Kaže se da bočni spavači imaju i bolje zdravlje creva jer ovaj položaj pomaže probavnom sistemu da bolje funkcioniše, što može olakšati gastrointestinalne probleme poput žgaravice, zatvora ili nadutosti.

Studija iz 2015. godine sa Univerzitet Stony Brook otkrila je da spavanje na boku može pomoći u smanjenju rizika od kognitivnog opadanja pomažući mozgu da ostane aktivan.

Ali jedan od nedostataka takvog spavanja jeste taj što može dovesti do bolova u ramenima. Takođe, povećavaju se šanse od razvoja bora na licu, a može i poremetiti cirkulaciju u vašoj ruci, što može dovesti do neugodnog osećaja. To često tera ljude da se probude tokom noći i može dovesti do nemirnog sna.

Spavanje na stomaku

Spavanje na stomaku nije jedna od najprirodnijih opcija za ljude, ali ima i neke koristi kada je u pitanju vaše zdravlje.

Iako bi to moglo da vas iznenadi, spavanje na stomaku olakšava disanje pa ono može biti korisno ljudima koji imaju apneju. Uprkos tome, stručnjaci uglavnom ne preporučuju spavanje na stomaku.

Ono može stvoriti dodatan pritisak na vaše zglobove i izazvati nelagodnost u leđima i na području vrata jer se ti delovi tela dodatno naprežu. Do toga dolazi zato što je, kad ste ispruženi na stomaku, praktički nemoguće držati kičmu i vrat u ravni.

Stručnjak za spavanje dr. Majkl J. Brej, poznat i kao lekar za spavanje, objašnjava: „Vrat vam je okrenut pod uglom od 90 stepeni u odnosu na ostatak tela, a uzdignut je jastukom.“

Prema njemu, „to je recept za bolove u vratu i naprezanje“.

„Spavanje na stomaku uzrokuje izraženu iskrivljenost kičme, što može uzrokovati bol i ukočenost“, dodaje.

Na kraju, spavajući na stomaku licem dodirujete jastuk, što može dovesti do preuranjenih bora i znakova starenja, piše The Sun.