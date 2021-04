Razrešavamo misteriju: O čemu gradski pas razmišlja?

Da li ste se nekad zapitali?

Pas živi u drugačijem svetu od nas, a od svih pripitomljenih životinja najlakše se prilagodio životu sa čovekom, privikao na njegovo prisustvo i naučio da ga sluša.

Naučnici koji se bave istraživanjem psihe pasa imaju podeljena mišljenja. Jedni veruju da su sve radnje psa isključivo nagonske, a da se pomoću dresure mogu ojačati, kao i da pas ima inteligenciju ravnu detetu od pet do šest godina. Zastupnici drugog gledišta smatraju da pas ima specifičan, samo njemu svojstven psihički život i da određene radnje i postupci prelaze granice instikta i nagona, već zalaze u sferu razmišljanja.

Razmišljanje

Pamćenje psa je kratkotrajno i on se seća određeih stvari samo nekoliko sati. Ali ima neverovatnu sposobnost povezivanja. Kada vlasnik nije prisutan,pas neće razmišljati gde je, ali čim čuje zvuk motora gazdinog auta,setiće ga se. Pas je čopor zamenio ljudskim društvom, a vlasnika je priznao za vođu. Jer, kao i vuk, pas je živeo u čoporu, pa priznaje hijerarhijski red i iz tog razloga se pokorava čoveku kao vođi. Dok kuću doživljava kao svoju teritoriju. Pas koji izgubi gospodara i kuću postaje rastrojen i uznemiren, i potreban mu je novi dom kako bi opet našao psihološku stabilnost.

Gradski pas često menja svoju psihu što može izazvati nervne poremećaje. Posledica toga su retki izlasci u prirodu, jer je ljubimac uglavnom zatvoren u stanu, a drugi negativni pratioci gradske sredine su vreva ljudi, saobraćajna buka i mnogi drugi faktori koji negativno utiču na psihu pasa menjajući svet u kome oni žive. Uzrok ovog problema može biti i loše vaspitanje od vlasnika. Danas postoje veterinarski stručnjaci – zoopsihijatri, koji se bave ovom problematikom.

Osećanja

Pas je emotivna životinja koja ima svoj ponos i osećanja. Može biti veseo, tužan, ljubomoran, neustrašiv ili plašljiv, manje ili više inteligentan, da brže ili sporije shvati i nauči neku radnju, da bude manje ili više snalažljiv, da brže ili slabije reaguje.Obdaren je izvanrednim čulima, često fizički jak, ali do kraja života ostaje štene, nedoraslo biće. Jedno od najočiglednijih osećanja psa je ljubomora, pa to treba imati na umu, naročito kada očekujete dolazak bebe.

Važno je da vlasnik posveti pažnju psihičkom razvoju svog psa. Osnovni činioci u formiranju psihički zdravog psa su lepo ophođenje prema njemu i što češće izvođenje u prirodu. To podrazumeva mnogo strpljenja, nežnosti i ljubavi, ponavljanje lepih reči umilnim glasom i bez prisile. Svako izvršavanje zapovedne radnje treba nagraditi poslasticom koju ljubimac voli. Dok neuspeh u izvršavanju naredbe ne treba kažnjavati, već strpljivo ponavljati sve dok pas to ne obavi kako treba, I u tom trenutku ga treba nagraditi. U većini slučajeva uzroke nervoze psa treba tražiti u lošem odnosu vlasnika prema njemu,kao što su ometanje pri jelu i spavanju,držanje, udaranje i vika bez razloga i svi drugi postupci koji uznemiravaju i zbunjuju psa.Na ljubiteljima pasa je da sve faktore,koji dovode do promena psihe pasa otklone ili ublaže, kako bi u potpunosti uživali u druženju sa svojim vernim prijateljima.