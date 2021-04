10 STVARI KOJE TREBA DA ZNATE O ODLASKU NA MORE: Kako do korona pasoša? Gde na granici traže PCR test i koje vakcine priznaje EU

Više od godinu dana traje neprekidna borba sa koronom, pa ne čudi što ljudi, ophrvani svakodnevnim problemima, prosto sanjaju povratak u koliko-toliko normalan život.

Kako se situacija sa pandemijom korone na svetskom nivou menja praktično iz dana u dan, tako se menjaju i planovi za godišnje omore. Umesto da početkom proleća mnogi već imaju uplaćene aranžmane ili biraju omiljene destinacije i smeštaje, sada mogu jedino da se raspituju koje će zemlje biti zatvorene, odnosno u koje ćemo države moći da putujemo i pod kojim uslovima.

Pred vama je deset najčešće postavljenih pitanja i odgovora na njih.

1. Kako do korona pasoša EU

Građani Srbije koji budu želeli da putuju u EU imaće dve ili tri mogućnosti da dođu do korona pasoša. Prvi je da dobiju evropski zeleni sertifikat na osnovu domaćeg dokaza o vakcinaciji, ali zemlje članice tek treba da utvrde kako će izdavati sertifikate građanima trećih zemalja.

Drugi način je da EU prizna direktno srpske sertifikate o vakcinaciji ako budu usklađeni sa evropskim sistemom provere informacija. Konačno, treća opcija je globalni korona pasoš, ali je teško da će on biti realizovan u skorijoj budućnosti, iako se o njemu ozbiljno razmišlja.

2. Koje vakcine priznaje EU

Evropska komisija (EK) nedavno je predložila uvođenje digitalnog zelenog sertifikata za putovanja unutar EU, svojevrsnog kovid pasoša. Međutim, on bi se odnosio samo na vakcine koje je EU odobrila, a to su do sada cepiva koja proizvode "Fajzer", "Astra-Zeneka", “Moderna" i "Džonson i Džonson". Odobrenje su još zatražile i "Novavaks", "Kjurvak" i "Sputnjik V".

Međutim, prema predlogu EK, države članice moći će da na svojoj teritoriji prihvate i druge vakcine osim onih koje je odobrila Evropska agencija za lekove.

3. Vakcina, PCR, brzi test

Dokaz o vakcinaciji neće biti jedini uslov za putovanje u neku zemlju, već će postojati i alternativni modeli. Jedan od njih će svakako ostati PCR test, odnosno dokaz o negativnom nalazu u poslednjih 48 ili 72 sata, a neke zemlje bi mogle da priznaju i test na antitela kao dokaz da ste preležali bolest, te da ste zaštićeni.

Kako se najavljuje, neke države će primenjivati testiranje na samoj granici, bilo nasumično ili za sve putnike koji dolaze.

Dakle, čak i ako neke države ne budu priznavale, na primer, rusku ili kinesku vakcinu, moći ćete da putujete uz prethodno testiranje.

4. Šta će priznavati Grci

Ministar turizma Grčke Haris Teoharis već je najavio da će Grčka sigurno priznavati vakcinaciju ruskim "sputnjikom V", odnosno da će svi koji su njome vakcinisani moći bez problema da ulaze u zemlju.

Izvesno je da će i kineske vakcine biti na zelenoj listi, što je pre nešto više od mesec dana najavio i premijer Micotakis u razgovoru sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Nije tajna da je Kina jedan od najvećih investitora u Grčkoj u poslednje vreme, a sve više je i turista iz ove zemlje.

Dakle, Srbi koji su vakcinisani “sinofarmom” ne bi trebalo da brinu.

5. Tri varijante za Grčku

Krajem meseca ministri turizma Grčke i Srbije trebalo bi da postignu dogovor o načinu na koji će biti dozvoljen ulazak našim turistima ovog leta.

Kako trenutno stoje stvari, Grci će najverovatnije prihvatati potvrde o vakcinaciji, a u suprotnom putnici će morati da dostave negativan nalaz na PCR testu. Po jednoj verziji, kao treća opcija spominje se potvrda da imaju antitela, odnosno da su eventualno preležali kovid 19.