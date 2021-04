Savršen muž rođen je u ovom znaku

Ako ćete da volite osobu rođenu u ovom znaku – istinski, ludo, duboko, potrebna vam je ranjivost kako bi mogli da otkrijete šta znači biti voljen svim srcem.

Ljubav smatra najmoćnijom silom u svemiru, a on je najbolji, najveštiji upravljač te čarobne sile. Njegov najveći dar je njegovo srce – on voli i onda kada bi svi drugi odustali, jer on vidi i sićušni zrak sunca koja mu govori da iza tame postoji svetlo.

U svojoj želji da neguje i daje sve što je potrebno kako bi poboljšao svet u kojem živi, on će se iscrp3ti popravljajući stvari i ostavljajući ih boljim nego što ih je pronašao.

To je muškarac rođen u znaku RAKA!

Rakove stalno kritikuju zbog promenjivog i često sumornog raspoloženja, ali važno je znati da Rak oseća sve. Komunikacija je ključ ako želite da izbegnete nesporazume koji bi mogli dovesti do romantičnog disbalansa.

Slatka reč ili promišljen gest lansiraće ga u orbitu do zvezda, a nepromišljen komentar ili nepotrebno ignorisanje baciće ga u vrtlog mračnih sumnji i preispitivanja poput: “Šta sam učinio da ovo zaslužim?“.

On oseća sve i često čezne za vremenom koje će provesti u samoći, sa svojim mislima.

S vremena na vreme možda ćete biti zbunjeni njegovom sposobnošću da istovremeno bude jednako sramežljiv i hrabar.

Potrebna je neverovatna količina posla za pravog Raka da se oslobodi od stvrdnute ljuske koja štiti njegove sirove emocije. Mnogi Rakovi svoje partnere drže na distanci, dok još pliva po neistraženim vodama i ne uveri se da je “siguran”, jer on ne zna da voli polovično.

Iako voli da bude spontan, Rak se gnuša kratkotrajnih avantura, jer sebe čuva kao poklon za posebnu osobu.

Rak je često kreativan i uvek izražajan. Pažljivost karakteriše njegov stil u odnosima, kada vas jednom primi u svoje srce, uvek ste mu na umu.

On će za vas dati sve što ima, a za uzvrat je potrebno vrlo malo da bi bio srećan. Dovoljno je da se oseća poštovano i sigurno među ljudima koje voli.

Njegov partner treba da bude senzitivan. Niste njegov prvi partner i biće sretni ako budete onaj poslednji, a usput je važno znati da su ga mnogi povredili. On ne traži od vas da iscelite njegove rane, samo treba da znate da mu je vrlo važno da zna da može da vam veruje, jer on će vam dati celog sebe.

Njegova prošlost je protkana nedostojnim ljubavnicima, samo zato što još nije naučio koliko je neverovatna osoba.

Ono što on traži je stabilnost, iako živi i za avanturu.

On želi da se igra, istražuje i prebira po nepoznatom s nekim za koga je uveren da će biti njegova sigurnosna mreža ako doživi pad. Za svoju buduću sreću u ljubavi, on želi osobu kojoj je prijatno u sopstvenoj koži, osobu s kojom može da raste.

Rak će vam dati sve što bi mogli da poželite u vezi, on oduvek veruje da su bajke stvarne i da dvoje ljudi mogu da žive srećno zauvek.