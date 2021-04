LEČENJE DISKUS HERNIJE I SPONDILOZE: Rešenje postoji i bez operacije!

Najmanje jednom u životu oko 60 odsto odraslih oseti bol u vratu, a oko 70 odsto bol u donjem delu leđa. Vrat i leđa su povezani, pa bol iz vrata vrlo često "zrači" u leđa i obrnuto.

Slabinska kičma predstavlja donji deo kičme i sastoji se od pet pršljenova koji se nadovezuju na sakralni deo. Kroz kičmeni kanal prolaze živci sve do sakralne kosti i oni izlaze u parovima između pršljenova na jednu i drugu stranu na samom kičmenom kanalu. Između pršljenova su diskovi, koji daju čvrstinu kičmenom stubu i omugućavaju mu pokretljivost, a sa strane su mali (fasetni) zglobovi, koji učestvuju u stabilnosti kičme.

Uzrok bola

Vratna kičma je najpokretljiviji deo kičmenog stuba i opremljena je finim mehanizmom sitnih zglobova, ligamenata i mišića, a građa vratnih pršljenova je savršeno prilagođena ovoj funkciji. Poremećaj na bilo kom anatomskom nivou može dati bol u vratu: istegnuće mekih tkiva i ligamenata, suženje kičmenog kanala, oštećenja vratnih međupršljenskih diskusa, luksacije i prelomi pršljenova. S obzirom na to da se unutar vratnog kičmenog stuba nalazi vratna kičmena moždina, uvek postoji i rizik od opasnih lezija.

Čest uzrok bola u vratu je takozvana trzajna povreda vrata, najčešća tokom saobraćajnih udesa, kod koje nema oštećenja kosti, ali su "nategnuti" važni ligamenti, što uzrokuje dugotrajan i jak bol. Suženje kičmenog kanala zbog spondiloze vratne kičme je, takođe, čest klinički problem zbog pritiska na vratnu kičmenu moždinu.

Bol u leđima i vratu nije dijagnoza, već simptom koji može biti posledica velikog broja uzroka i značajno remeti svakodnevno funkcionisanje. Dve najčešće dijagnoze koje se susreću su diskus hernija u donjem delu leđa i vratu i spondiloza vrata.

Diskus hernija

Ako je bol uzrokovan pritiskom na kičmeni koren od strane diska koji se nalazi između dva pršljena, onda je izraženiji pri hodu, fizičkoj aktivnosti ili pokretima. Javlja se trnjenje, žarenje, oštar, sevajući bol duž jedne ili druge ruke, ili pak duž leve ili desne noge, ukoliko je problem u donjem delu leđa. Tu je reč o diskus herniji. Problem je obično u nivou C4/C5 i C5/C6, simptomi su bol koja ide iz ramene regije ka jednoj ruci uz slabost i trnjenje, odnosno gubitak senzibiliteta. Određeni nivoi L5/S1 vrlo često mogu izazvati problem mokrenja, stolice, funkcije stopala, kao i erektilne disfunkcije kod muškaraca, pa se dešava da pacijent ide na razna ispitivanja, od urologa do nefrologa, misleći da je problem te prirode, a uzrok je, zapravo, u kičmi.

Spondiloza

Spondiloza se javlja usled okoštavanja kičme, gde pršljenska tela okoštavaju, stvaraju koštane izrasline (ostefiti). Međupršljenski prostor se smanjuje a disk se istanjuje, pa dolazi do pojave pogrbljenog stava i antalgičnog položaja glave i trupa. Pacijenti obično kažu da su se smanjili ili imaju osećaj kao da im je neko postavio glavu na vrat zbog ograničenih pokreta u stranu. Spondilozu vrata karakteriše napetost i spazam uz bol koji se širi ka glavi i rukama. Zbog suženja krvnih sudova dolazi do slabog dotoka krvi i kiseonika ka mozgu, pa i do pojave jakih glavobolja praćenih vrtoglavicom. Glavobolje su jutarnje, potiljačne ili temene, ili idu ka slepoočnicama i dovode do zujanja u ušima ili do nagona za povraćanjem ili mučnine. Pacijenti to opisuju rečima: "Probudila me jaka vrtoglavica, cela prostorija se okretala ukrug, osećao sam nagon za povraćanjem, kad naglo ustanem, sednem ili zabacim glavu, sve mi se zaljulja i okreće, a kad hodam, osećam se nestabilno i imam utisak da idem u stranu."

Kad je ovakva klinička slika u pitanju, ljudi najčešće lutaju misleći da je problem u glavi (zbog vrtoglavica i glavobolja), a uzrok je zapravo u vratu. Teško dišu i brzo se zamaraju, javlja se osećaj nedostatka kiseonika jer je dijafragma inervisana nervnim završecima iz vrata. U tom slučaju ona se podiže i vrši dodatnu kompresiju, pa se mogu javiti i komplikacije i varijacije s krvnim pritiskom, što je simptom koji se ne sme zanemariti. Pacijenti to obično opisuju kao sindrom angine pektoris (bola u grudima).

Lečenje

- Cilj lečenja je da se smanje i uklone bolovi i deluje na uzrok problema u leđima i vratu i da se otklone eventualni neurološki simptomi. To podrazumeva primenu nove metode koja deluje na uzrok problema, tzv. neoperativni dekompresijski tretman kičme (DTK), koji zasad jedini daje najbolje rezultate - kaže za Pink.rs doktor sportske medicine, Žarko Radović, vlasnik rehabilitacionog centra "Spinalis" koji se posebno bavi problemima sa kičmom i rešavanja problema diskus hernije bez operacije

Kompjuterski je kontrolisan i dijagnostički povezan i postiže odlične rezultate kod teških slučajeva diskus hernije, degenerativnih promena, artritisa, stenoze spinalnog kanala i pritiska na nervne korenove. DTK deluje tako da putem cikličnih faza distrakcije i relaksacije i pravilnim pozicioniranjem diska dovodi do povećanja međupršljenskog prostora za nekoliko milimetara (1-2), oslobađa živce - između njih, smanjuje bol, trnjenje, glavobolje, vrtoglavice, kao i slabosti u šakama i stopalima. Ovaj tretman stvara negativan pritisak i efekat vakuuma u samom diskusu koji se nalazi između dva pršljena i na taj način povlači herniju unutar diska. Vakuum povećava cirkulaciju oko diska i tako leči upalni proces.

Dekompresijski tretman vrši istezanje receptora u mišićima i ligamentima oko kičmenog stuba, smanjuje pritisak na međupršljenske zglobove povećavajući pokretljivost kičme. Zatim odvaja, odnosno vrši separaciju pršljenova i povećava prostor između njih i ispravlja krivine kičmenog stuba. Klinički je dokazana efikasnost ove primene od 85 odsto. Nakon DTK tretmana, koji traje 30 minuta, klijentu se aplicira drugi deo tretmana, koji dodatno deluje na ublažavanje bola i rešavanje njegovih tegoba.

U centru "Spinalis" postižemo rezultate do 85 odsto uspešnosti u lumbalnom delu, za 10 do 15 tretmana u kontinuitetu, dok za vratni deo kičme rezultat dolazi mnogo brže, već posle šest tretmana u kontinuitetu.

Doktor sportske medicine, Žarko Radović, SAVETUJE

* SPAVAJTE NA STRANI U POLOŽAJU FETUSA. Kad tako spavate, dobro je staviti jastuk između kolena. On zaustavlja nogu da ne klizi napred i ne rotira karlicu, što dodatno stvara pritisak u leđima. * UZIMAJTE JEDAN ASPIRIN DNEVNO To vas može osloboditi bolova. Bol u leđima često prati upala oko bolnog mesta, a jednostavni lekovi za koje nije potreban recept, kakvi su aspirin i ibuprofen, mogu olakšati bol. Ali ako bol traje dugo, obavezno potražite savet lekara. * VEŽBAJTE. Adekvatne vežbe za jačanje prednjeg trbušnog zida znatno će ojačati leđa i smanjiti bol.

Autor: Pink.rs