Ovo niste znali: Probiotici su korisni i za zdravlje srca i krvnih sudova!

Saznajte kako da, na dnevnom nivou, poboljšate svoje opšte zdravlje upotrebom probiotika.

Bolest srca predstavljaju najčešći uzrok smrti širom sveta. Zbog toga je važno da dobro pazite na svoje srce i krvne sudove, posebno dok starite. Nedavne studije su pokazale da probiotici naročito mogu biti korisni za zdravlje srca.

Probiotici predstavljaju žive mikroorganizme koji pružaju određene zdravstvene benefite (1). To su obično bakterije kao što su Lactobacillus i Bifidobacteria. Međutim, nisu svi isti, i mogu imati različite efekte na vaše telo.

Možda niste znali, ali vaša creva sadrže trilione mikroorganizama, uglavnom bakterija, koje utiču na vaše zdravlje na mnogo načina (2): kontrolišu količinu energije koju dobijate iz hrane, nivo šećera u krvi, zdravlje mozga i srca tako što smanjuju nivo holesterola, krvni pritisak i zapaljenske procese u telu (3).

Probiotici mogu sniziti vaš holesterol u krvi

Pored blagotvornog efekta na vaš digestivni sistem, brojne studije su pokazale da određeni probiotici mogu sniziti holesterol u krvi, posebno kod ljudi sa visokim nivoom holesterola.

Postoje dva osnovna tipa holesterola:

• "dobar" holesterol HDL

• "loš" holesterol LDL

Navedeni pregled od 15 studija, posebno je ispitivao efekte laktobacila.

Ove studije su pokazale da Lactobacillus probiotici značajno smanjuju nivo ukupnog holesterola i "lošeg" LDL holesterola (4). U ovim studijama je takođe utvrđeno da su dve vrste probiotika Lactobacillus- Lactobacillus plantarum i Lactobacillus reuteri, posebno efikasne u smanjenju nivoa holesterola.

Postoji više načina na koje probiotici mogu smanjiti holesterol. Probiotici se mogu vezati sa holesterolom u crevima da bi ga sprečili da se apsorbuje. Takođe pomažu u proizvodnji određenih žučnih kiselina, koje pomažu u razgradnji masti i holesterola u vašem telu.

Probiotici takođe mogu smanjiti vaš krvni pritisak

Visok krvni pritisak je još jedan faktor rizika za srčane bolesti, i može se smanjiti korišćenjem određenih probiotika.

Jedna od velikih studija pokazala je smanjenje krvnog pritiska, pod sledećim uslovima (5):

• kada je krvni pritisak bio visok

• kada su probiotici uzimani više od 8 nedelja

• u višim dnevnim dozama

Probiotici takođe mogu smanjiti nivo triglicerida u krvi

Probiotici takođe mogu pomoći u smanjenju nivoa triglicerida u krvi. Trigliceridi predstavljaju jedan od oblika masti u našem organizmu, u koji se obično pretvara višak kalorija koje unesemo i deponuje u masno tkivo. Visok nivo triglicerida u krvi može doprineti nastanku srčanih oboljenja.

Istraživanje koje je uključilo 92 osobe sa visokim trigliceridima u krvi, pokazalo je da je uzimanje dva probiotika, Lactobacillus curvatus i Lactobacillus plantarum, tokom 12 nedelja, značajno smanjilo nivo triglicerida u krvi (6).

Probiotici mogu smanjiti upale u organizmu

Upale u telu se javljaju u trenutku kada naše telo “uključi” imunološki sistem, kako bi se borilo protiv infekcije. Međutim, upala se može desiti i kao rezultat loše ishrane, pušenja ili nezdravog načina života, a učestale upale u organizmu doprinose ubrzanom nastanku bolesti srca i krvnih sudova.

Studija rađena na uzorku od 127 osoba sa visokim nivoom holesterola, pokazala je da uzimanje probiotika Lactobacillus reuteri tokom 9 nedelja značajno smanjuje određene proteine koje utiču na zapaljenske procese u organizmu: C-reaktivni protein (CRP) i fibrinogen (7).

Druga studija rađena na uzorku od 30 muškaraca sa visokim nivoom holesterola, pokazala je da dodavanje ishrani voća, ovsene kaše i probiotika Lactobacillus plantarum tokom 6 nedelja, takođe značajno smanjuje fibrinogen (8).

Možemo na kraju zaključiti da, ako imate visok holesterol, krvni pritisak i predispozicije ili već nastala srčana oboljenja, probiotici vam mogu pomoći u očuvanju vašeg zdravlja, pored naravno, zdrave ishrane i promene načina života.

Autor: Pink.rs