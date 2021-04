Ručak koji svi obožavaju: SOČNE ĆUFTE gotove za 30 minuta

Kada ne znate šta za ručak ovo je uvek pravi izbor.

Sastojci: 500 g mlevenog mesa po izboru, 2 manje glavice crnog luka, 2-3 čena belog luka, ili u granulama, 1 jaje, 4 kašike prezli, so, biber, biljni začini po ukusu.

Sos: 3 kašike brašna, 200 ml paradajz soka.

Priprema: U mleveno meso dodati sitno iseckan crni luk, beli luk, biber so suve začine, jaje i zameniti masu u to dodati prezle i ostaviti u frižideru da masa odmori bar 30 minuta.Od pripripremljene smese pravimo ćufte u veličini koja nam odgovara. Slažemo ih u posudu u kojoj će se pržiti, dobro bi bilo da to bude posuda sa keramičkim premazom jer ne koristimo masnoću za prženje.

Uključimo ringlu kada ćufte porumene okrenemo ih i sačekamo da i sa druge strane porumene, smanjimo i lagano pružimo 15 minuta.U odgovarujću šerpu uspemo 200 mi paradajz soka, 4 kašike brašna i dobro promešamo uključimo ringlu i sačekamo da sos počne da vri. Možemo dadati 200 ml vode da napravimo sos željene gustine. U pripremljen sos spustimo ćufte i nastavimo kuvanje još 15 minuta na manjoj temperatura. Ukoliko je potrebno dodati so ili biljni začin.Za to vreme možemo pripremiti krompir pire kao prilog.

Autor: Pink.rs