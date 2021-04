Uz pomoć ove HRANE, očistitićete telo od nikotina

Zahvaljujući ovim namirnicama, polako ćete gubiti želju i za jednom cigaretom dnevno.

Svi smo svesni da pušenje cigareta je vrlo štetno za zdravlje, toliko da može biti jedan od faktora koji će uticati na prevremenu smrt. Nikotin dovodi do naglog porasta krvnog pritiska i oštećenja pluća. Vrlo je teško osloboditi se pušenja jednom kada se naviknete na to. Međutim, ako se odlučite za to, čišćenje organizma od nikotina trajaće godinama.

Pušenje smanjuje količinu vitamina C, E i A, koji inače štite pluća od oštećenja. Ako ikada prestanete da pušite, obavezno u ishranu uključite namirnice bogate ovim vitaminima. Nudimo vam nekoliko namirnica koje vam gase želju za nikotinom i vrlo su poželjne na putu čišćenja vašeg tela.

Brokoli

Ovo zeleno povrće je bogato vitaminima C i B5, a pušenje ubija njihovo postojanje u telu. Dakle, jedite brokoli ako želite da sačuvate zdravlje svojih pluća. Takođe je dobar za mršavljenje i za trudnice.

Narandže

Sok narandže je izvor vitamina C, a on ujedno pomaže prilikom ubrzavanja metabolizma i eliminisanja stresa.

Sok od šargarepa

Kada zapalite cigaretu, znajte da nikotin u telu ostaje naredna tri dana. Ako ste pušač, nikotin pored pluća i ostalih organa, uništava i kvalitet vaše kože. Sok od šargarepe je bogat vitaminima A, C, K i B i samim tim prija koži.

Nar

Ovo voće pomaže u cirkulisanju krvi, povećavajući krvne ćelije u telu. Kako biste smanili potrebu za cigaretama, jedite nar, savetuje portal namirnice.ba.

Autor: Pink.rs