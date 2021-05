OPREZ! Ako sumnjate da vas partner vara, to je najverovatnije sa ženom KOJU POZNAJETE!

Ako vam se s vremena na vreme javi sumnja da vas partner vara, velika je verovatnoća da ste u pravu. Osim ako niste patološki ljubomorni, pa u svemu vidite preljubu.

Stručnjaci kažu da nas onaj osećaj u stomaku najčešće ne vara kada je reč o prevari partnera. Situacije koje odlučimo da ne vidimo a koje bacaju sumnju na vernost osobe kojoj smo poklonili srce, nađu način da se ispolje i onda to zovemo intuicijom. Ono gde, pak, velika većina greši, jeste osoba za koju i ne pretpostavljamo da je učesnik u preljubi.

Istraživanje u kojem je učestvovalo više od 1.300 muškaraca i žena, otkrilo je ne samo zašto muškarci i žene varaju, već i kako biraju partnere za preljubu. Rezultati ovog istraživanja su poražavajući. Čak 44 odsto je priznalo preljubu, dok je 55 odsto otkrilo da je razmišljalo o prevari. Što znači da je 99 odsto ispitanika na nekin način pasivno ili aktivno varalo svoje partnerke.

Prva osoba na koju većina žena pomisli jeste neko iz poslovnog okruženja, neka koleginica ili, pak, dugogodišnja prijateljica sa kojom ima neuobičajeno blizak odnos. I najčešće je to istina. Kada između sve osobe postoji prijateljski odnos, a nisu previše bliski, lako je razviti ga i u sesksualnom smeru, zaključili su stručnjaci.

S druge strane, istraživanje je pokazalo da je 39 posto žena varalo partnera, a još 35 posto je barem razmišljalo o tome. To ne znači da je tih 74 posto žena loše, to znači da 74 posto odnosa nisu iskreni i ispunjeni.

Kad je reč o ženama, ove brojke su nešto manje - 39 odsto njih je počinilo preljubu, a 35 odsto je razmišljalo o istoj. To znači da je 74 odsto žena praktično neverno svojim partnerima.

Sa kim varaju

Osobe koje varaju predmet svog interesovanja vide kao misterioznu, zavodljivu osobu koja ih obara s nogu i u potpunosti im zaokuplja misli. Međutim, istraživanje je pokazalo da ako sumnjate da vas vaš muškarac vara, to je najverovatnije s nekim iz vašeg okruženja, nekom osobom koju poznajete i koja je mnogo manje misteriozna nego što se to vama čini.

Od 400 muškaraca koji su odgovorili na anketu, 27 odsto je priznalo da će se, ukoliko nisu srećni u vezi, upustiti u strastvenu romansu sa nekim koga već poznaju. Manje je bilo onih koji bi za aferu odabrali potpunog stranca (23 odsto) - osobu koju su upoznali u klubu, kafiću, prevozu, na putovanju i sl.

Koliko muškarci zapravo varaju?

Prva osoba na koju većina žena pomisli jeste neko iz poslovnog okruženja, neka koleginica ili, pak, dugogodišnja prijateljica sa kojom ima neuobičajeno blizak odnos. I najčešće je to istina. Kada između sve osobe postoji prijateljski odnos, a nisu previše bliski, lako je razviti ga i u sesksualnom smeru, zaključili su stručnjaci.S druge strane, istraživanje je pokazalo da je 39 posto žena varalo partnera, a još 35 posto je barem razmišljalo o tome. To ne znači da je tih 74 posto žena loše, to znači da 74 posto odnosa nisu iskreni i ispunjeni.

Autor: Pink.rs