Ako planirate bebu, vreme je da počnete da pripremom uma i tela za trudnoću!

Ukoliko želite da se ostvarite u ulozi majke, potrebno je da svom telu posvetite posebnu pažnju, evo i kako!

Pre svega, čestitamo vam na odluci da zasnujete porodicu! Ipak, potrebno je biti obazriv kada je u pitanju proces začeća, koji podrazumeva sadejstvo više faktora. Pre svega mislimo na vreme ovulacije, starost i opšte zdravstveno stanje majke.

Nekada čitav proces začeća protiče bez poteškoća, ali često i nije baš tako, i onda nam se čini kao da je sve izvan naše moći. Postoji pregršt stvari na koje vi možete uticati, i tako pospešiti šansu da zatrudnite u najkraćem mogućem roku. Ukoliko razmišljate o ostvarenju važne uloge u životu, vreme je da svoje telo dovedete u top formu. Najmanje tri meseca pre nego što planirate začeće, budite sigurne da ste ovih pet stavki zaista i ispunile:

1. Postignite savršenu kilažu!

Optimalni indeks telesne mase (body mass index BMI) veoma je važan pokazatelj, koji vam može mnogo reći o zdravlju. Ukoliko imate prekomernu ili nedovoljnu telesnu težinu, velika je verovatnoća da ćete imati poteškoća u samom začeću, a potom i u samom odražavanju trudnoće. Iako se možda fizički osećate dobro, statistike su pokazale da neredovne ovulacije javljaju upravo kod ove dve grupe žena. Normalan indeks telesne mase je između 19 i 25. Bilo koje odstupanje povećava rizik od komplikacija tokom začeća. Zato bi početna tačka na ovom putu trebalo da bude ostvarivanje idealne kilaže. Svoj indeks telesne mase možete proveriti upravo OVDE.

2. Povećajte unos vitamina i minerala!

Vašem telu su uvek, ne samo sada, potrebni vitamini i minerali. Često zbog stresnog života kakav sa sobom nosi 21. vek, ne stižemo da ih unesemo dovoljno hranom, koju unosimo tokom dana. Tada lekari preporučuju suplementaciju. Dobro izbalansirana ishrana koja se zasniva na voću, povrću, proteinima i zrnevlju, veoma povoljno utiče na reproduktivni sistem žene. Nutricionisti savetuju ženama dodatni unos sledeće dve komponente:

Folati. Najvažnija supstanca koja vam je potrebna pre, a i potom, tokom same trudnoće.

Folati predstavljaju prirodnu formu vitamina i utiču na stvaranje neuralne cevi, kao i pravilan razvoj nervnog sistema bebe tokom rane trudnoće. Nalaze u povrću sa zelenim lišćem, citrusima i hlebu sa celim zrnom. Međutim, ove namirnice sadrže znatno manje folata od dnevne doze koja je potrebna ženi. Stoga ginekolozi preporučuju suplementaciju u vidu Folic Plus® preparata.

FolicPlus® je formulacija koja sadrži 400 µg aktivnog folata i preporučuje se u periodu pre začeća, kao i tokom trudnoće i nakon porođaja. Obzirom da FolicPlus® sadrži aktivni folat (5 MTHF), svaka žena, bez obzira na genetiku, može ga iskoristiti istog trenutka. FolicPlus® sadrži aktivni folat najnovije generacije koji ima 7 puta veću bioraspoloživost u odnosu na običnu folnu kiselinu.

Aktivni folat iz preparata FolicPlus® dokazano smanjuje nivo homocisteina, aminokiseline koja je povezana sa kardiovaskularnim bolestima, i što je još važnije sa komplikacijama u trudnoći. Ove komplikacije uključuju:

• preeklampsiju,

• nisku telesnu težinu deteta,

• pobačaje,

• česte prekide trudnoće,

• pucanje placente.

Kalcijum: Ovaj mineral je od izuzetne važnosti kada je u pitanju pravilan rast skeletnog sistema bebe. Ali je podjednako važan i za zdravlje majke i održanje zdravih kostiju, kose, noktiju tokom procesa trudnoće. Potrebna za kalcijumom je znatno veća u odnosu na normalno stanje.

3. Ograničite dnevni unos kofeina i alkohola!

Veoma je važno držati se ovog pravila i inače, a posebno tokom perioda kada svoje telo čistite i pripremate za tako važnu promenu. Ograničite dnevni unos kafe na 200 do 300 miligrama, u zavisnosti od jačine kafu koju preferirate. Iako ne postoje direktni dokazi za to, neka istraživanja su ipak pokazala da prekomerni unos kafe može dovesti do problema sa začećem, pa čak i do spontanog pobačaja (1).

Sa druge strane, preterano konzumiranje alkohola dovodi do raznih rizika koji se tiču razvoja ploda. Sasvim je u redu da se opustite uz čašu pića, ali povremeno. Dugotrajan unos alkohola ostavlja posledice u organizmu. Najbolje bi bilo da ove napitke u potpunosti izbacite iz dnevnog menija, ali ako ste od onih koji ne mogu da funkcionišu bez kafe, vodite računa o meri.

4. Započnite sa umerenim vežbanjem!

Ne samo da ćete čitavu trudnoću preživeti lakše, već ćete fizičkom aktivnošću uticati i na lakši porođaj i oporavak nakon njega. A s obzirom da je u zdravom telu zdrav i duh, fizičko kretanje uticaće na to da se osećate poletnije i psihički dobro. Prilagodite fizičku aktivnost svojim dnevnim obavezama. Ne morate uplaćivati programe u teretani, ukoliko ne preferirate taj vid vežbanja. Pronađite ono što vam prija, bilo da je to vožnja bicikla, brzo hodanje, duge šetnje, plivanje, ples, joga... Mogućnosti je bezbroj.

Ukoliko vodite računa o ishrani i redovno praktikujete vežbanje, kontrolisaćete svoju težinu, što utiče na redovnost mesečnih ciklusa, ovulaciju i plodnost. Nemojte zaboraviti da i psiha veoma utiče na sam proces začeća. Ukoliko ste zadovoljni sobom i svojim telom, osećaćete se spremno i zdravo za najlepšu ulogu koja vas čeka.

5. Nije zgoreg spomenuti još jednom: trebalo bi da prestanete da pušite!

Kao što je poznato, konzumiranje cigareta može vam doneti mnoge zdravstvene probleme. Samo neki od njih su srčana obolenja, rak pluća i visok rizik od srčanog udara. Nažalost, prema statistici (2), žene pušači procentualno imaju više poteškoća u začeću od žena nepušača. Rizik od otežanog začeća, ali i razvoja ploda, raste sa brojem cigareta koje popušite na dnevnom nivou. Ginekolozi savetuju, ukoliko želite da ostanete trudni, počnite da smanjujete broj cigareta na dnevnom nivou dok se potpuno ne rešite ove loše navike.

