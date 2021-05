Ništa osim praznika za sva čula!

Bilo da se radi o pikantnom doručku, sendviču tokom putovanja, slavskoj trpezi, svečanoj večeri, ili obroku "s nogu" - Kosmajska delikatesi su neizostavni.

Postoje osobe kojima je uvek praznik i to praznik za sva čula. Oni znaju kako da uživaju - biraju samo najbolje i nikada ne prave kompromise. Hrana na njihovom stolu nema samo vrhunski ukus i miris, već i izgleda neodoljivo, a svaki zalogaj popravlja raspoloženje i mami na još.

U čemu je tajna? U pravom izboru.

Oni koji ne žele ništa osim namirnica napravljenih isključivo od prirodnih sastojaka, i ništa osim najfinijih ukusa, uvek biraju proizvode iz Kosmajska delikatesne radionice. Kosmajska kobasica buđola, suvi vrat, pršuta, panceta, suvi goveđi ramstek, kulen, seoski kulen, sadrže najkvalitetnije svinjsko i goveđe meso, so i prirodne biljne začine. Njima se nikada ne dodaju veštačke arome i boje, pojačivači ukusa. U Kosmajska proizvodima nema čak ni glutena. Suše se suvim dimom bukovine, a nečistoće u vidu gareži i čađi uklanjaju se vodenim filterima. Zbog svega toga ovi delikatesi imaju pun ukus, pikantan, kao i miris u kojem ne dominira dim već meso.

Poseban šmek daje im i svež planinski vazduh, s obzirom na to da se Kosmajska delikatesna radionica nalazi na obroncima planine Kosmaj. Netaknuta priroda, blizina šume, ruža vetrova – daju naročit ukus ovim proizvodima, koji na tržištu dominiraju već duže od deset godina.

Važno je reći i da se proces sazrevanja Kosmajska proizvoda ne skraćuje ni u jednom segmentu, što je jasno je istaknuto na ambalaži. Nekada je to i do 120 dana, a verni potrošači znaju da je upravo to jedan od razloga zbog kojeg uvek mogu da računaju na pun ukus i vrhunsku kvalitet, po čemu su ovi proizvodi i prepoznatljivi.

Ako ih još niste probali – ne znate šta ste propustili. Potražite ih u prodavnicama ili ih naručite onlajn, ali svakako priuštite sebi sebi i onima koje volite vrhunski kvalitet.

Neka i vama uvek bude praznik za sva čula.