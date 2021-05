MNOGIMA SE OVO GADI: "Uradio sam to pre odlaska u krevet i SPAVAO 10 SATI!" Njegovo priznanje izazvalo je preko 100 hiljada reakcija na Tviteru

Da li ste vi nekada probali?

Jedan tvit korisnika Aleksa Abad-Santosa izazvao je preko 100.000 lajkova i 5.000 ritvitova, kao i pregršt komentara.

- Napravio sam sinoć kupku pre spavanja prvi put u životu. Dosad sam se samo tuširao, barem tokom perioda života otkad o ličnoj higijeni brinem sam, a ne moji roditelji. Verovali ili ne, spavao sam celih deset sati nakon toga - napisao je on, a potom dodao:

- Bio je to "mrtvački" san, poput kome. Mislim da su ljudi koji to redovno rade pre spavanja sve ovo vreme to krili od nas ostalih.

"Ja sam visok dva metra tako da je za mene nemoguće da legnem u kadu", "Nisam legla u kadu od 15 godine, a sad imam 50", "Redovno pravim kupke i nije mi jasno kako neki ljudi misle da je to grozno i gadi im se jer se kupamo u vlastitoj prljavštini, ali mi se posle toga uvek istuširamo", poručili su, između ostalog, Aleksu.

"Moja preporuka ti je da kupiš mirišljave soli koje će tek upotpuniti to iskustvo, a nije zgoreg i da poneseš sa sobom činiju nekih grickalica i pustiš muziku na telefonu", "Nije to baš jednostavno ako ne živiš sam, jednom sam napravila kupku i ležala tamo 20 minuta, a onda je počelo kucanje na vratima kada ću da izađem napolje", "Šta god vi rekli, meni se to gadi. Kako bilo ko može da leži u takvoj vodi koja je prepuna vlastite prljavštine?! Uostalom, prvo bih morala da oribam celu kadu jer je ne koristim samo ja, tako da je to previše posla", pisali su drugi, a bilo je i onih koji su obećali da će još večeras isprobati Santosov trik.