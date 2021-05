POSAO MU JE BITNIJI OD VAS? Okrenite situaciju u vašu KORIST i održite balans - evo i KAKO!

U vreme ubrzanog života i kada je digitalizacija u punom jeku, teško je izbeći stres kojim smo svi izloženi.

Takav način života donosi možda prednosti na poslu, ali veza ponekad može da trpi. Potrudićemo se da vas posavetujemo kako da postupate ako je vaš partner veliki radoholičar, te se ne odvaja od računara ili laptopa čak ni kada je kod kuće! A tada bi zaista trebalo da provodite provodite više vremena zajedno.

Kvalitet, a ne kvantitet

Ako ste u vezi ili braku s radoholičarom trudite se da vreme koje provodite s njim provedete kvalitetno. Nemojte da se svađate i da mu zamerate što malo vremena provodi s vama, već pokušajte da zajedničke trenutke učinite što lepšim.

Napravite plan zajedničkih aktivnosti poput zajedničkog čitanja neke knjige ili gledanja filma u večernjim satima. Samo se pobrinite da to bude kvalitetno potrošeno vreme.

Prepoznajte korist u njegovom entuzijazmu

Ako je vaš partner usredsređen samo na svoju karijeru i ne smatra je njegov rad zapravo posao, pokušajte da vidite neku korist u njegovom entuzijazmu. Kada osoba voli ono što radi, ta radost i ispunjenje su dobri za vezu.

Odložite telefon barem na nekoliko sati

Želite li da vaša veza uspe, partner koji je radoholik mora da odloži telefon kako vreme koje provodi s porodicom ne bi ometali poslovni razgovori. Zajedno odredite konkretna, prihvatljiva rešenja da makar pola sata ili sat, svake noći isključite telefone i računare.

Promenite način na koji govorite o problemima u vezi

Ako vas izbacuje iz takta to što vam partner konstantno radi, recite mu to otvoreno. Pre toga pokušajte da svoje probleme ne doživljavate preozbiljno. Nikako nemojte previše kritikovati svog partnera. Kada mu kažete šta mislite dajte mu šansu da i on kaže šta misli o tome. Ponekad ozbiljan problem nakon razgovora može biti smešan.

Autor: Pink.rs