Prof. dr specijalista urologije odgovara na pitanje: Zbog čega se javljaju urinarne infekcije i kako se adekvatno leče?

Prof. dr Zoran Džamić, specijalista urologije, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i Direktor Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije upozorava na važnost adekvatnog lečenja urinarnih infekcija i otkriva na koji način se bakterija Escherichia Coli uspešno može savladati.

Zbog čega se javljaju urinarne infekcije?

Uzročnici urinarnih infekcija su različite bakterije i gljivice iz roda Candida, ali i mikroorganizmi kao što su Hlamidija, Mikoplazma i Ureaplazma koji poslednjih godina sve češće uzrokuju hronične (ponavljane) urinarne infekcije.

Escherichia Coli je na prvom mestu, jer je u 80% slučajeva uzročnik i nekomplikovanih i komplikovanih urinarnih infekcija naročito kod žena. Kao i drugi uzročnici, i Ešerihija je normalni stanovnik našeg debelog creva, ali ne prouzrokuje kod svakog urinarnu infekciju. Ima specifičnu građu, nekoliko stotina bičeva koji omogućavaju da se zakači za sluzokožu urinarnog trakta i tu razmnožava.

Posledice urinarnih infekcija su mnogobrojne i mogu se posmatrati na milionskom nivou, jedna od njih je poremećaj infertiliteta (neplodnost) poprilično uzrokovan i povećanim brojem urinarnih infekcija, tako da globalno urinarne infekcije prouzrokuju potrebu za adekvatnim zbrinjavanjem.

Kada i na koji način se leče urinarne infekcije?

Do skora se smatralo da koncetracija od preko 100.000 ovih bakterija u 1 ml urina podrazumeva postojanje urinarne infekcije koju treba tretirati. Danas se smatra da svaku urinarnu infekciju koja daje simptome nezavisno od broja bakterija treba lečiti.

Peckanje pre i posle mokrenja, učestalo i hitno mokrenje, raspršavanje mlaza tokom mokrenja, kapanje na kraju mokrenja, neprijatan miris i pojava krvi u mokraći su simptomi aktivne urinarne infekcije. Sa druge strane, mora se voditi računa o vrsti mikroorganizma, i njegovoj štetnosti u određenim delovima urinarnog trakta.

Urinarne infekcije se leče antibioticima. Međutim, zbog preterane upotrebe antibiotika, dogodilo se da su bakterije našle način da se izmene i izbegnu dejsto antibiotika kako bi preživele. Bakterijska rezistencija je nastala baš zbog toga, jer smo previše koristili antibiotike dugi niz godina, pa sada Escherichiu Coli koja ima desetina svojih podtipova više ne znamo faktički na pravi način da lečimo.

Na drugoj strani, poslednje 2 godine postoje ograničenja za upotrebu nekih standardnih antibiotika koji se koriste u lečenju urinarnih infekcija, sa upozorenjem da ih ne treba koristiti kod nekomplikovanih infekcija, jer imaju neželjene efekte, a i treba ih čuvati za teže forme bolesti.

Ovi antibiotici su pod oprezom zato što smo pretretirali pacijente. Preporuka je i zakonska regulativa ne davati tako jake lekove u početnim fazama infekcije, ako oni mogu biljnim preparatom da se izleče. Za preparate Pipem, Palin, Pipegal, pokazalo se da imaju izražene nus efekte i oni su povučeni sa tržišta i ne koriste se.

Standardni antibiotici se ordiniraju pacijentima na osnovu dobijene urinokulture. Primera radi, Bactrim koji je dugo bio u zapećku zbog svojih toksičnih i neželjenih dejstava, iako nisu jaka, sada se vratio na mala vrata.

Iz svega ovoga proizilazi zaključak da se kod urinarnih infekcija veoma cene prirodni, ali efikasni tretmani.

I pored toga što je lekar dužan da se pridržava urinokulture, dok čeka rezultate, pacijentu sa nekomplikovanom urinarnom infekcijom, može da preporuči i bezreceptni lek ili neki drugi prirodni, biljni preparat.

Propisivanjem biljnih preparata kao što je Naturoplex® pacijentu sa simptomima nekomplikovane urinarne infekcije, dok se čekaju rezultati urinokulture (nekada i 72h), može pomoći u sprečavanju razbuktavanja (širenja) infekcije.

Ideja je da svako od nas želi da se leči preparatima koji su manje toksični, ili potpuno netoksični, koji nemaju neželjen efekte, a to je zapravo zaštitini znak biljnih preparata svuda u svetu. Sa druge strane, poslednjih godina je popularna ideja komedikacije – da se sve češće uz antibiotike preporučuje i upotreba određenih biljnih preparata, jer se na taj način može pomoći dejstvo antibiotika. Naime, i sami biljni preparati pomažu protiv bakterija, i utiču na poboljšavanje opšteg imunološkog statusa organizma, i na taj način pomažu antibioticima da budu efikasniji.

Biljni proizvod kao što je Naturoplex® je klinički ispitan i dokazan da pomaže kod nekomplikovanih infekcija mokraćnih kanala i bešike. (1)

U brojnim kliničkim studijama na značajnom broju pacijenata dokazano je dejstvo Naturoplex® a kod urinarnih infekcija kako samostalno, tako i u poređenju sa standardnim antibioticima Levofloksacinom, Ofloksacinom, Norfloksacinom i drugim. (2)

Preporučuje svim ženama mlade životne dobi, ženama tokom celog reproduktivnog perioda, ženama u postmenopauzalnom periodu koje imaju akutne urinarne infekcije, ali i muškarcima sa problemom hroničnog prostatitisa. Naturoplex svojim aktivnim sastojcima efikasno pomaže da se smanje tegobe, spreči bespotrebno stvaranje rezistencije (otpornosti bakterija) i sačuvaju antibiotici za ozbiljne forme bolesti. Odmah po izlečenju infekcije, kod žena kojima se one često ponavljaju, savet je višemesečna upotreba kapsula Naturoplex® brusnice.

(1) Clinical Study of Sanjin Pills to Acute Simple Bacterial Lower Urinary Tract Infection Based on the Contrast of Levofloxacin Tablets

(2) Clinical Study of Sanjin Pills to Acute Simple Bacterial Lower Urinary Tract Infection Based on the Contrast of Levofloxacin Tablets