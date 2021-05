Sa njima je vođenje ljubavi spektakl: Pripadnice ovog horoskopskog znaka su najvatrenije u krevetu

Za njih su intimni odnosi jedno od sredstava samopotvrđivanja.

Iako osobine ličnosti zavise od čoveka do čoveka, prema zvezdama osobe rođene u istom horoskopskom znaku dele mnoge karakteristike. Kada je reč o tome koje pripadnice horoskopskih znakova su najstrastvenije i najsenzualnije, astrolozi kažu da su to one rođene u znaku Bika.

Bik je jedan od najstrastvenijih i najsenzualnijih horoskopskih znakova, a žene rođene u tom znaku znaju kako da telesnu bliskost podignu na viši nivo i osiguraju užitak.

Za osobe rođene u znaku Bika intimni odnosi su jedno od sredstava samopotvrđivanja.

Ukoliko im ne ide dobro na drugim životnim poljima, tako će nadoknaditi osećaj nesigurnosti.

Vole predigru i mnogo dodira, pa se trude da ostvare svoje fantazije, ali i fantazije partnera.