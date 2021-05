Neke namirnice nikako ne treba podgrevati: OVO POVRĆE je na prvom mestu

Verovatno ste već čuli da pojedine namirnice nikako ne bi trebalo da pogrevate, ne samo da će izgubiti ukus, teksturu, već mogu izazvati zdravstvene probleme.

Nutricionistkinja Serena Pun objašnjava da što više podgrevamo hranu, to su veće šanse za razvoj bakterija i gubitak hranljivih sastojaka, ukusa i teksture. Ne samo da gube hranljiva svojstva, već dodatno zagrevanje hrane predstavlja opasnost po zdravlje. Evo koje su to namirnice.

Kuvana jaja

Tvrdo kuvana jaja su retke namirnice koji mogu imati dobar ukus i bez podrgevanja, ipak svi ćemo se složiti da su lepša toplija. Stoga, najbolje bi bilo da skuvate količinu koja vam je potrebna, jer ukoliko ih podgrevate u mikrotalasnoj može doći do eksplozije. Da, do opasne eksplozije, zato nikako to nemojte da radite.

Krompir

Svima je omiljen, složićete se. Veoma je ukusan, sadrži veliku količinu vitamina C, a prema studijama on sadrži čak 27mh ovog vitamina. Podgrevanjem se može izgubiti ogroman deo hranljivog potencijala, a može doći i do velikog razvoja bakterija.

Biljno ulje

Iako vam se čini da je prženje na ulju bolji izbor od onog na masti, grdno ste se prevarili. U ovo spadaju maslinovo ulje, ulje avokada, sojino i mnoga druga. Oni sadrže nezasićene masne kiseline, a kada se izlože vrućini i ohlade se, pretvaraju se u masne kiseline koje mogu izazvati upale u telu, a mogu dovesti i do razvoja srčanih bolesti - upozorava nutricionistkinja Serena.

Ostalo povrće

Ovde je posebno važno obratiti pažnju na cveklu, šargarepu i zelenu hranu, koja može biti i opasna i korisna za organizam. "Termičko obrađivanje hrane sa nitratima na visokoj temperaturi se može pretvoriti u nitrozamine, koji su kancerogeni", objasnila je Pun. Stoga, podgrevanje ovog povrća nikako nije preporučljivo.

Pre nekoliko godina Evropska komisija je zasedala i istakla da je podgrevanje spanaća veoma opasno. Utvrđeno je da on sadrži visoku koncentraciju nitrata, koji mogu biti opasni i kancerogeni ukoliko se često podgrevaju, prenosi "Huff Post".