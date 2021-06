Ovo su činjenice o muškom ORGA*MU koje niste znale

Muškarci su vrlo svesni reakcija svog tela, pa ukoliko se desi da ti kaže da nije znao da je blizu vrhunca, znaj da laže.

Ovo su četiri činjenice o muškom orgazmu koje sigurno nisi znala.

Muški mozak tada ne radi

Nema ga. Mozak ćao. Muškarci pojma nemaju šta se događa tokom orgazma. To je situacija u kojoj su potpuno opušteni i ne razmišljaju ni o čemu.

Tačno znaju kada će doći do vrhunca

Svaki muškarac tačno oseti kada se bliži ejakulacija tokom seksa. Jedina situacija kada toga nije svestan je prvi seksualni odnos, s prvim orgazmom, u kojem muškarac još ne zna šta se događa ili šta radi.

Brži su sami

Svaki muškarac je poseban i svestan šta tačno treba učiniti da dođe do vrhunca. I to je jedini razlog zašto će puno brže to ostvariti sam. Često će nekoliko sekundi pre vrhunca preuzeti kontrolu od žene, što nije tako loše.

Posle seksa muškarci treba da mokre

Poznato je da većina žena nakon seksualnog odnosa ide u toalet, ali ono što retko koja zna je da i muškarci nakon seksa moraju mokriti.

