Partner prolazi kroz loš period? Evo šta NIKAKO ne smeš da uradiš!

Često smatramo da je znak bliskosti sa partnerom mogućnost da pričamo o svemu, i dobrim i lošim stvarima. Ali nekada, jedina stvar koju ne treba da uradiš kada tvoja jača polovina prolazi kroz nešto je da ga forsiraš da priča o tome - naročito ako je izrazio da ne želi.

- Za neke, pričanje o osećanjima ili problemima nije nešto sa čim mogu da se nose. Oni mogu da vide deljenje problema kao znak slabosti ili ranjivosti, naročito pred njihovim partnerom, kaže Džejn Grir, doktor filozofije iz Njujorka, ekspert za veze. Takođe mogu da se osete nesigurno ili neadekvatno ukoliko nisu našli način da reše koji god problem je u pitanju.

Čak iako pokazivanje ranjivosti nije pitanje, tvoj partner ipak može da preferira da ćuti. Svi imamo različite načine da se borimo sa stresom ili tugom - vežbanje, šetnja, putovanje ili osamljivanje. Pa kada kažeš stvari kao što su "hajde reci mi, zaista želim da znam" ili "možda mogu da pomognem", namera je dobra, ali sklanja fokus sa partnerovog problema i čini da su bitnije tvoje potrebe da ti se on otvori, kaže Grir. Tvojoj jačoj polovini je to znak nepoštovanja njegove potrebe da se osami. U redu je da pitaš da li želi da priča, ali ne i da navaljuješ.

Dokle god nalazi zdrav način da se izbori s tim, nemoj da se uvrediš ili da brineš što ne želi da priča o tome. Umesto toga, kanališi svoj trud da budeš podrška na druge načine. Ako vidiš da je partner zabrinut u tom momentu, ali ne želi da ulazi u to, stavi mu ruku na rame, drži ga za ruku i na taj način mu pokaži malo ljubavi. Pokušaj da mu ponudiš podršku na suptilne načine kao što su makar privremeno preuzimanje na sebe dela kućnih obaveza (to he jedna briga manje za tvog partnera), šalji mu neke slatke poruke da zna da misliš na njega.

Ima toliko načina na koje ćeš mu pokazati da možeš da budeš devojka koja ga podržava, bez da kažeš i jednu jedinu reč.

Autor: pink.rs