Dovoljno je jednom da ih probate i postaće vam OMILJENO jelo: ŠPAGETE OD TIKVICA

Špagete od tikvica možda do sada niste probali, ali sada je pravo vreme.

Za sos vam je potrebno:

500 gr junećeg mlevenog mesa

1/2 l goveđe supe

1 glavica crnog luka

1 čen belog luka

1 rendana šargarepa

2 kašike maslinovog ulja

800 gr sečenog paradajza

2 dcl crnog vina

1 kesica parmezana

Origano

Bosiljak

Ruzmarin

1-2 tikvice

Priprema:

Zagrejati maslinovo ulje. Dodati beli i crni luk i šargarepu, pa sve to dinstati. U to dodati meso i propržiti ga. Zatim dodati supu, vino paradajz i ostale začine. Sve to krčkati oko 1 sat uz povremeno mešanje. Kada je gotovo dodate prethodno isečene i očišćene tikvice. Ostaviti par minita još na vatri, zatim servirati i posuti parmezanom.

Autor: Pink.rs