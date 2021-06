Muškarci sa ovom krvnom grupom mogu voditi ljubav satima

Oni uživaju u svemu što rade u krevetu i mogu voditi ljubav satima.

Radi se o ljudima s krvnom grupom 0 koji su na glasu kao velikodušni seksualni partneri kojima je zadovoljstvo druge strane izuzetno važno. Ponekad će sebi da uskrate zadovoljstvo samo da bi druga strana uživala još više.

Inače, grupa 0 nije samo najčešća krvna grupa među ljudskom populacijom, već je i najstarija – stručnjaci i istoričari ističu da su nosioci te krvne grupe bili prvi ljudi na svetu.

Kad posmatramo seksualno zadovoljstvo koje pružaju, može se reći da se taj deo populacije smatra delom koji se odlično snalazi u situacijama gde su potrebni logičko razmišljanje i zaključivanje, ali i da su baš ovi ljudi najambiciozniji, piše portal Nature and society magazine.

Ljudi s krvnom grupom 0 su po prirodi optimistični, odgovorni i savesni. Ali i oni imaju svoje najslabije točke, a to su stres i dosada. To ih ubija u pojam i ponekad potakne destruktivno ponašanje. Adrenalin je ono zbog čega se osećaju živim – što su više aktivni, to su puniji pozitivne energije.

Muškarci s krvnim grupama A, B i AB češće ‘zakažu u krevetu’, tvrde naučnici sa Univerziteta Ordu u Turskoj. Tvrde da muškarci s navedenim krvnim grupama imaju četiri puta više šanse za razvoj erektilne disfunkcije u nekom periodu svog života.

Kažu da su muškarci s grupom 0 pravi srećnici jer su kod njih najmanje šanse da će ostaviti ženu razočaranu nakon seksa. Za poređenje, od muškaraca obuhvaćenih istraživanjem, 42 odsto onih koji imaju krvnu grupu A imalo je problema i tek 16 odsto s grupom 0. Naučnicima nije jasno na koji način bi krvna grupa mogla uticati na potenciju.