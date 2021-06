BUDITE OPREZNI: Ovih 6 znakova ukazuju na KRVNI UGRUŠAK

Prilikom povreda normalno je da dolazi do zgrušavanja krvi jer se na taj način sprečava njen gubitak i podstiče zarastanje rana. Ipak, neke osobe pate od prekomernog zgrušavanja krvi, što može dovesti do tromboze.

To znači da se kod tih osoba stvaraju krvni ugrušci koji začepljuaju krvne sudove, a to može biti veoma opasno jer može dovesti do srčanog ili moždanog udara.

Ovo su neki od simptoma ovog stanja:

Bolovi u nogama mogu ukazivati na ovo stanje. Osim toga javljaju se grčevi.

Neobjašnjivi kašalj, kašalj koji traje dugo vremena bez određenog razloga, može ukazivati na krvne ugruške.

Bolovi u grudima, otežano disanje mogu ukazivati na prisustvo krvnog ugruška u predelu pluća, osim toga može ukazivati i na ostale srčane tegobe. Vrtoglavica je još jedan od simptoma.

Kratkoća daha, bolovi pri dubljem udisaju, nemogućnost dubokog udisaja su takođe pokazatelji ovog stanja.

Oticanje nogu je još jedan pokazatelj, a krvni ugrušci dovode do tromboze i sprečavaju normalnu raspodelu kiseonika prema organima.

Crvene pruge, linije na koži su veoma čest simptom ovog stanja.

Ukoliko primetite nekih od simptoma, obavezno posetite doktora, nipošto ih ne zanemarujte, piše “Lek iz prirode“.